Termine am 28. Juni in der "Rathauskorrespondenz"

09.30 Uhr, Offizieller Tunnelanstich für "U1-Verlängerung in der Station Alaudagasse" mit Vbgmin Brauner, Wiener Linien- GF Steinbauer und BV Mospintner (U1-Bauabschnitt "Alaudagasse", erreichbar mit der Linie 67 bis Haltestelle "Alaudagasse") 10.00 Uhr, Präsentation "Erste geförderte Sockelsanierung in Passivhausqualität" mit StR Ludwig, BV Hora sowie Miteigentümer und Bewohner Andreas Kronberger (2., Eberlgasse 3) 10.00 Uhr, Fototermin: "Schulschluss in Wien" mit Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl (Volksschule, 8., Piaristengasse 43) 14.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Meidling (Amtshaus, 12., Schönbrunner Straße 259, 1. Stock, Sitzungssaal) 15.00 Uhr, Eröffnung "Ferienspiel-Startfest" durch StR Oxonitsch (Donaupark, 22., U1 Alte Donau) 21.00 Uhr, Eröffnung "Kino am Dach" mit StR Oxonitsch (Dachgeschoss der Hauptbücherei, 7., Urban-Loritz-Platz 2a)

