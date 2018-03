WKÖ-Finanzreferent Schenz präsentiert positives Ergebnis von 1,7 Millionen Euro

Gute Entwicklung der Kammerumlagen mit plus 3,4 %, Budgets präzise eingehalten

Wien (OTS/PWK485) - Positive Zahlen präsentierte heute, Donnerstag, Richard Schenz, Finanzreferent und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), in seiner Rede vor dem Wirtschaftsparlament. Die Kammerumlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent, zudem sei die Budgetdisziplin "ausgezeichnet" gewesen. Insgesamt betragen die Erlöse aus Kammerumlagen 193,1 Millionen Euro. Der Sachaufwand wurde um 2,8 Millionen Euro überschritten, insgesamt wurden die Budgets jedoch präzise eingehalten, weil auch entsprechende Mehrerlöse erzielt wurden, betonte Schenz.

Die Waren- und Leistungserlöse inklusive der sonstigen betrieblichen Erträge liegen um 4,7 Millionen Euro über dem Voranschlag. "In dieser Position sind auch Förderbeiträge für kofinanzierte Projekte enthalten", erklärte Schenz. Als Beispiel nennt der Finanzreferent die Internationalisierungsoffensive "go international", die vom BMWFJ gefördert wird. 2012 belief sich der Förderbeitrag auf 17 Millionen Euro. "Bei 566 Veranstaltungen konnten mehr als 18 000 Teilnahmen verzeichnet werden. Außerdem profitierten 1137 Firmen von Direktförderungen", so Schenz. Eine steigende Tendenz gibt es auch bei den Zinsstützungen für das Exportfinanzierungsverfahren mit der Oesterreichischen Kontrollbank, 2012 belief sich der Aufwand auf 4,2 Millionen Euro.

Der Personalaufwand beträgt 110,1 Millionen Euro und umfasst die laufenden Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Altersversorgung. Um die Finanzierung der Pensionsverpflichtungen sicherzustellen wird eine Rückstellung im Bereich der Versorgungs-und Unterstützungseinrichtungen dotiert.

Bei Erträgen von insgesamt 243,4 Millionen Euro, einem Personalaufwand von 110,1 Millionen Euro und einem Sachaufwand von 114,7 Millionen Euro ergibt sich ein positiver Betriebserfolg von 18,6 Millionen Euro. Hinzu kommt ein Finanzerfolg von 3,4 Millionen Euro, daraus ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 22,0 Millionen Euro. Im außerordentlichen Aufwand sind 15,0 Millionen Euro ausgewiesen.

Nach Berücksichtigung der Steuern und Rücklagenzuweisungen von 5 Millionen Euro weist die Wirtschaftskammer Österreich 2012 einen Bilanzgewinn von 1,7 Millionen Euro aus, er wird der Ausgleichsrücklage zugewiesen. Der Rechnungsabschluss 2012 der Wirtschaftskammer Österreich wurde vom Wirtschaftsparlament einstimmig mit 2 Stimmenthaltungen beschlossen. (US)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Finanzbuchhaltung

Mag. Martina Pöltl

Telefon: +43 (0)5 90 900 4451

E-Mail: Martina.Poeltl @ wko.at