WKG-Novelle bringt Änderungen bei Instanzenzügen

WKÖ-Generalsekretär-Stv. Höllinger zu Mitgliederbefragung: "Je besser Unternehmen uns kennen, umso positiver wird WKO erlebt"

Wien (OTS/PWK484) - Über Änderungen durch die vor kurzem beschlossene Novelle des Wirtschaftskammergesetzes (WKG) berichtete Herwig Höllinger, stellvertretender Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), am Donnerstag in seiner Rede vor dem Wirtschaftsparlament. "Diese Novelle setzt vor allem die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation um: Damit entfallen alle derzeit innerhalb der Organisation bestehenden Instanzenzüge, wie etwa der vom Präsidenten der Landeskammer zum Präsidenten der Bundeskammer führende Instanzenzug in Grundumlagen-Sachen. Gegen sämtliche Bescheide, die auf der Grundlage des WKG ergehen, wird ab dem nächsten Jahr nur mehr das Verwaltungsgericht des jeweiligen Bundeslandes angerufen werden können", erläuterte Höllinger.

Eine wichtige Vereinfachung durch die Novelle: Künftig besteht für einen Unternehmer keine Pflicht zur Entrichtung von Grundumlagen, wenn seine Kammermitgliedschaft nicht länger als 31 Tage im Kalenderjahr besteht.

Kosteneinsparungen und Synergien

Auch ein weiterer Beschluss des Nationalrates hat Auswirkungen auf die WKO, nämlich die Novelle des Bundesgesetzes über die Bilanzbuchhaltungsberufe. Die WKÖ übernimmt aufgrund dessen alle regulatorischen Aufgaben der bis dato bestehenden Paritätischen Kommission im übertragenen Wirkungsbereich. Höllinger: "Erfreulich sind die damit zum Ausdruck gebrachte Anerkennung der Kompetenz der Wirtschaftskammern in der mittelbaren Bundesverwaltung und die Stärkung des öffentlich-rechtlichen Aufgabenspektrums unserer Organisation. Zudem bringt die Auflösung der Paritätischen Kommission Kosteneinsparungen, und im Prüfungswesen können Synergien genutzt werden".

Höllinger informierte das Wirtschaftsparlament auch über den neusten Stand in Bezug auf die Übertragung der Wirtschaftskammern Pensionskasse AG an eine überbetriebliche Pensionskasse: Im Zuge eines zweistufigen, EU-weiten Vergabeverfahren wurde nun ein Bestbieter ermittelt, der ein attraktives Angebot gelegt hat. Im Anschluss an die Sitzung des Wirtschaftsparlaments werde der Aufsichtsrat der Wirtschaftskammern Pensionskasse AG die zum Abschluss des Verfahrens nötigen Beschlüsse fassen. Nach der Einholung der aufsichtsbehördlichen Bewilligungen durch die FMA werde der Zuschlag spätestens bis Ende September 2013 erteilt.

Gutes Zeugnis für die WKO

Pünktlich zur Zeugnisverteilung darf sich auch die Wirtschaftskammerorganisation über eine gute Beurteilung von ihren Mitgliedern und dem Wirkungsumfeld freuen: Wie eine alljährlich durchgeführte Befragung ergab, gilt die WKO - wie schon im Vorjahr -als wirkungsvollster Vertreter unternehmerischer Interessen. In der Beurteilung der Gesamtzufriedenheit bekommt die Wirtschaftskammer von ihren Mitgliedern ein Gut, besonders positiv sind dabei junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Interessant ist hier der Zusammenhang zwischen positiver Beurteilung und Kontakt mit der WKO:

Fast jedes dritte Mitglied, das häufig Kontakt zur Wirtschaftskammer hat, vergibt die Note "Sehr gut" - das sind etwa dreimal so viele wie bei jener Mitgliedergruppe, die noch keinen Kontakt zur WKO gesucht hat. "Das bedeutet: Je besser Unternehmen uns und unsere Arbeit kennen, umso positiver wird die Wirtschaftskammer erlebt", fasste Höllinger zusammen. (PM)

