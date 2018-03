Wirtschaftsparlament: Generalsekretärin Hochhauser zieht positive Halbzeitbilanz

Wachstumstreiber gestärkt, Mitglieder spürbar entlastet - Internationalisierungsoffensive "go international" soll Export weiter vorantreiben

Wien (OTS/PWK483) - Eine positive Halbzeitbilanz in der laufenden Kammerperiode zog WKÖ-Generalsekretärin Anna Maria Hochhauser in ihrer Rede vor dem Wirtschaftsparlament am Donnerstag. Hochhauser gab vor dem höchsten Gremium der Wirtschaftskammer Österreich einen umfassenden Überblick über die erfolgreiche Arbeit der WKÖ und die erreichten Verbesserungen für die Wirtschaft in den letzten zweieinhalb Jahren.

Als wichtige Erfolge der WKÖ nannte die Generalsekretärin unter anderem die Förderung der thermischen Sanierung, die Erhöhung der Forschungsprämie auf 10% oder die Anhebung des Deckels bei der Auftragsforschung auf 1 Mio. Euro, durch die der maximale Förderbetrag auf 100.000 Euro steigt. Das Aus für die Kreditvertragsgebühr erspare den Unternehmerinnen und Unternehmern jährlich rund 80 Mio. Euro, auch die Senkung der Kfz-Steuer und der Flugticketabgabe brachte spürbare Erleichterungen für die Betriebe.

Weitere Meilensteine der letzten Zeit waren die Verlängerung der Schwellenwerte-Verordnung, die Novelle zur Verkehrs-UVP, Erleichterungen bei Betriebsübergaben durch das Betriebsanlagenrecht, die Lohnnebenkostenförderung für den ersten Mitarbeiter wie die Einführung der GmbH-Neu.

Wichtige Erfolge bei sozialer Absicherung und Arbeitsmarktpolitik

"Die letzten Jahre standen auch im Zeichen einer noch stärkeren Absicherung selbständiger Tätigkeit", betonte Hochhauser und verwies dabei auf die Erhöhung des Wochengeldes für Unternehmerinnen und die Verbesserungen beim Krankengeld für Selbständige.

Als wichtigen Schritt zur Bewältigung des Fachkräftemangels nannte die WKÖ-Generalsekretärin die Rot-Weiß-Rot-Karte. "Mit derzeitigem Stand konnten in den knapp 2 Jahren seit ihrer Einführung bereits 3.444 positive AMS-Gutachten vergeben werden. Bei der Schlüsselkraftregelung lagen wir bei der Hälfte."

Auf Sozialpartnerebene wurde ein gemeinsames Papier zu "Bildungsfundamenten" erstellt. Damit soll die Fachkräfte-Ausbildung in der Zukunft weiter verbessert und die duale Ausbildung noch attraktiver werden. Ebenfalls auf Sozialpartner-Ebene sei es gelungen, eine gemeinsame Position zur Anhebung des faktischen Pensionsalters zu finden. "In einigen Bereichen ist vieles gelungen, wesentliche Anreize fehlen aber noch und müssen in die Regierungsarbeit eingebracht werden", betonte Hochhauser.

Aus dem Konsolidierungspaket der Bundesregierung von Februar 2012 konnte die WKÖ Belastungen für die heimischen Unternehmen in Höhe von mindestens 4 Mrd. Euro abwehren.

"Wir konnten in den letzten Jahren also unsere Wachstumstreiber stärken und unsere Mitglieder in verschiedensten Bereichen spürbar entlasten", resümierte die WKÖ-Generalsekretärin. Zielsetzungen der WKÖ auch in Zukunft seien die Internationalisierung unserer Wirtschaft, die Attraktivierung des Standortes, die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherung von Beschäftigung. Diese werden sich auch im Forderungsprogramm der WKÖ an die nächste Bundesregierung finden.

Mit "go international" zu neuen Export-Erfolgen

"Ein wesentlicher Motor für Wachstum ist der Export", verwies Hochhauser auf das hohe Engagement der WKÖ. Mit Hilfe der Internationalisierungsoffensive "go international" konnten 2011 bis 2013 mehr als 3.800 neue Exporteure gewonnen werden. 2012 wurde ein All Time High von rund 124 Mrd. Euro an Warenexporten und rund 48 Mrd. Dienstleistungsexporten erreicht. Der Anteil der Drittstaatenexporte am Gesamtexport stieg von 29,5% im Jahr 2010 auf 32% im Jahr 2012. Damit sei die strategische Ausrichtung der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in der WKÖ voll bestätigt worden, unterstrich Hochhauser.

Der Außenhandel war im ersten Quartal 2013 rückläufig. "Daher begrüßen wir die Verlängerung der Initiative "go international" des Wirtschaftsministeriums, die derzeit im Unterschriftsstadium ist. Unsere Zielsetzungen dabei sind ganz klar: Wir wollen die Zahl der Neuexporteure weiter steigern, vor allem auch mehr Dienstleister und Technologieunternehmen in den Export bringen, die Exportstruktur mit Schwerpunkt auf Übersee-Märkte diversifizieren und die Branchenfokussierung weiter verstärken", so Hochhauser.

"Wir wollen wachstumsstimulierende Maßnahmen für unsere Betriebe, eine Bildungs- und Ausbildungsreform, Arbeit sichern und das Fachkräfteangebot ausbauen", fasste Hochhauser die Stoßrichtung für die zukünftige Arbeit der WKÖ zusammen. (PM)

