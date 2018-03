Wirtschaftsparlament I: Unternehmen entlasten statt belasten

Wirtschaftsbund-Antrag gegen Belastungen der Unternehmer durch Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuern beschlossen

Wien, 27. Juni 2013 (OTS) - Unter dem Leitspruch "Starke Wirtschaft -Sichere Zukunft" wurde im Rahmen des heutigen Wirtschaftsparlaments in der Wirtschaftskammer Österreich der Antrag des Wirtschaftsbundes gegen Belastungen der Unternehmer durch Vermögens-, Erbschafts- oder Schenkungssteuern beschlossen. "Nicht die Politik schafft Arbeit, sondern die heimischen Betriebe! Wer die Unternehmen durch neue oder höhere Steuern belastet, gefährdet zigtausende Arbeitsplätze, schwächt den Wirtschaftsstandort und schadet damit uns allen. Daher sagt der Wirtschaftsbund klar und deutlich: Hände weg von neuen Belastungen auf Kosten der Unternehmen. 'Entlasten statt belasten' muss unser aller Motto lauten", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. "Österreich ist bereits ein Hochsteuerland. Was wir brauchen, sind kluge Maßnahmen, um die Unternehmen zu stärken, damit sie Arbeitsplätze schaffen können und somit Wachstum und Wohlstand gesichert sind." ****

"Einige politische Mitbewerber strapazieren nach wie vor das Märchen von der 'Reichensteuer'. Die Wahrheit ist: 'Vermögenssteuer' steht drauf und Mittelstandssteuer steckt drinnen. Als Eigentum trifft sie jeden, der sich durch harte Arbeit Eigentum - in welcher Form auch immer - aufgebaut und angespart hat. Vor allem die heimischen Unternehmen würden dadurch zur Kasse gebeten", verdeutlicht Haubner. "Knapp 58.000 Betriebe stehen bis 2020 vor der Übergabe. Erbschaftssteuern ab 150.000 Euro, wie sie der ÖGB fordert, würden zahlreiche Familienbetriebe in den Ruin treiben, da die Betriebsübergabe unleistbar wäre. Daher sind diese wirtschafts- und arbeitsplatzfeindlichen Faymann-Steuern klar abzulehnen. Der Wirtschaftsbund verfolgt effiziente Reformpolitik, statt belastender Steuererhöhungs-Abkassiererei", so Haubner abschließend.

