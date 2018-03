Sondersitzung: BZÖ-Widmann: "Bei den Steuereinahmen greifen SPÖ und ÖVP kräftig zu"

"Wir wollen Reformen und eine Steuer- und Gebührensenkung für die österreichische Bevölkerung, damit ihnen mehr in der Geldbörse bleibt"

Wien (OTS) - "Wir wollen ganz klare Reformen und eine Steuer- und Gebührensenkung für die österreichische Bevölkerung, damit ihnen mehr in der Geldbörse bleibt", sagte heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann in seinem Debattenbeitrag, der die Wortmeldung von Finanzministerin Fekter als Märchenstunde bezeichnete und ihr aus diesem Grund einen BZÖ-Steuerrechner überreichte. "Dieser Rechner soll der ÖVP zur die Weiterbildung dienen", so Widmann.

"Aus den Reihen der Regierungsparteien hört man immer wieder, dass eine Steuerreform für eine echte Entlastung der Bürger nicht möglich wäre. Die SPÖ ist die Steuererhöhungspartei auf der einen Seite und auf der anderen Seite sitzen die ÖVP-Schmähtandler, die vorgeben, eine Steuerentlastung zu wollen. Auch die Finanzministerin fordert das seit Jahren, aber hat fünf Jahre geschlafen. Jetzt aber vor den Wahlen will sie den Menschen ein "X vor dem U vormachen"", sagte Widmann und weiter: "In Wahrheit sind SPÖ und ÖVP echte Belastungszwillinge, aber mit Sicherheit keine Reformer. Rot und Schwarz plakatieren, die Familien zu unterstützen, greifen aber in Wahrheit den Familien tief in die Taschen. Die ÖVP hätte heute die Chance und die Gelegenheit, den BZÖ-Anträgen zu zustimmen."

"Auch bei den Steuereinahmen greifen SPÖ und ÖVP kräftig zu. Alleine zwischen 2010 und 2011 sind die Einkommenssteuern über acht Prozent gestiegen - da haben sie keinen Genierer. Von der Verkäuferin bis hinauf zum Generaldirektor wird nach alter sozialistischer Tradition gestraft. Wegen 300 Milliarden Euro an Gesamtschulden müssen wir pro Jahr 30 Milliarden für Tilgung und Zinsen aufbringen", kritisierte Widmann.

"Es wird ungeniert in vielen Bereichen abkassiert und die Regierungsparteien reden von Entlastung. Wer soll das denn noch glauben? Der Gebührenstopp wird vor Wahlen groß angekündigt und danach wird die Gebührenschraube angezogen. Wir sagen seit Jahren, es müssen Reformen angegangen werden und es muss den Menschen von der Steuer etwas zurückgegeben werden. Das ist wichtig, um den Wirtschaftsstandort abzusichern, die Arbeitslosigkeit zu verringern und die Zukunft im Bildungsbereich abzusichern", stellte Widmann klar.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ