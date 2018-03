Kunst am Taxi

Taxi 40100 und Kunsthalle Wien sorgen für Abwechslung auf den Taxi-Standplätzen und in den Straßen Wiens

Wien (OTS) - Zehn außergewöhnliche Taxis sind derzeit in Wien unterwegs: in Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Wien wurden zehn Wagen von Taxi 40100 in Kunsttaxis verwandelt: Boy Vereecken, belgischer Grafiker und Künstler, steckt fünf Taxis ins "Adlerkostüm" und verweist so auf die neue CI der Kunsthalle Wien. Der britische Künstler Liam Gillick, der bereits den deutschen Pavillon der 53. Biennale von Venedig gestaltete, verwandelt die ihm zugedachten fünf 40100 Taxis in Messinstrumente zur Vermessung der Schönheit und Einzigartigkeit der Stadt Wien.

Für den Fahrgast also Kunst zum Taxitarif. Bis Ende August kann man mit den Kunsttaxis sogar gewinnen: postet man ein Foto eines Kunsttaxis auf seiner eigenen Facebook-Seite und auf https://www.facebook.com/Taxi40100 und auf

https://www.facebook.com/kunsthallewien so winken schöne Gewinne.

Jede Woche werden 1 Jahreskarte der Kunsthalle Wien (Laufzeit bis Ende 2014) bzw. 50,- Taxigutscheine verlost.

Bios der Künstler:

Boy Vereecken *1982, lebt und arbeitet in Brüssel. Er unterrichtet Grafikdesign am Sint Lucas College of Art in Antwerpen. Er lehrte an der Marmara Üniversitesi Istanbul sowie an der Università Iuav di Venezia, dem Sandberg Institute in Amsterdam und am Otis College of Art and Design in Los Angeles.

Liam Gillick *1964 lebt und arbeitet in New York. Sein künstlerisches Werk strahlt in unterschiedliche Disziplinen wie Skulptur, Architektur und Design aus. 2009 bespielte er den Deutschen Pavillon auf der 53. Venedig Biennale. Gillick lehrt an der Columbia University in New York und am Center for Curatorial Studies des Bard College.

