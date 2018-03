Österreichischer Möbelfachhandel profitiert von Kika/Leiner Verkauf

Wien (OTS) - Mit der Übernahme von Kika/Leiner durch die südafrikanische Steinhoff-Gruppe werden die Karten am österreichischen Möbelmarkt neu gemischt. Der heimische Fachhandel wird gestärkt daraus hervorgehen.

Branchenexperten erwarten, dass das Kika/Leiner-Produktsortiment in den nächsten Monaten an das in der Steinhoff-Gruppe dominierende preisgünstige Qualitätsniveau angepasst wird. Tritt diese Verschiebung tatsächlich ein, kommt das den heimischen Familienunternehmen im Möbelfachhandel entgegen. Mag. Christian Wimmer, Geschäftsführer von SERVICE&MORE, sieht darin eine große Chance für die Mitglieder der GARANT-MÖBEL und WOHNUNION Gruppe. Sie sind mit rund 240 Mitgliedern die größten Einkaufsverbände für Klein-und Mittelbetriebe der österreichischen Einrichtungsbranche. Wimmer: "Jetzt wird die Nummer 1 im Niedrigpreis- und Qualitätsbereich neu ausgeschrieben. Das anspruchsvolle und hochwertige Segment bleibt weiter fest in der bewährten Hand des Fachhandels."

Da die Kika/Leiner-Kette umsatzmäßig weniger als ein Fünftel der Steinhoff-Gruppe ausmacht, sind deutliche Anpassungen an die Konzernstruktur zu erwarten. Solche Phasen führen üblicherweise zu großer Verunsicherung unter den Mitarbeitern. Kenner der Möbelbranche gehen deshalb davon aus, dass es zu großen personellen Veränderungen kommen wird. Die Konsumenten werden dies laut Wimmer an einer deutlich geringeren Beratungsqualität in diesen Häusern spüren. Wimmer: "Dem gegenüber erweist sich der familiengeführte Fachhandel als stabiler und verlässlicher Fachpartner der Einrichter. Diese hochqualifizierten Betriebe sind in ihren Regionen verankert, sichere Arbeitgeber und ein Garant für die Zukunft. Auch die Zulieferbetriebe unterscheiden sich größtenteils von jenen des filialorganisierten Möbelhandels. Die Wertschöpfung bleibt überwiegend in Österreich."

