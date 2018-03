Insolvenzzentrum Wien bietet vorbeugende Hilfe für Alpine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Zulieferer

Wien (OTS) - Aufgrund der großen Ungewissheit, wie es mit den von der Insolvenz des Bauriesen Alpine betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitergeht, sieht man im Insolvenzzentrum Wien dringenden Handlungsbedarf.

Man befürchtet eine große Menge an drohenden Privatinsolvenzen durch übliches Fehlverhalten der Betroffenen. "Wir möchten verhindern, dass Menschen den Kopf in den Sand stecken und dadurch selbst zum Insolvenzfall werden" so Dir. Rudolf Novotny, Geschäftsführer des Insolvenzzentrums Wien.

Aktives Handeln sei die Lösung meinen die Experten. Zur Frage wie, bietet das Insolvenzzentrum Wien kostenlose Informationstage für Alpine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Zulieferer an. Das Ziel ist ganz klar: Vorbeugung erspart später unangenehmere Maßnahmen.

