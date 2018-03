ARBÖ: AIRPOWER 2013

200 Fluggeräte, 250 Piloten und 300.000 erwartete Fans

Graz (OTS) - Die diesjährige Airpower in Zeltweg wartet erneut mit einem sensationellen Rahmenprogramm und den Topstars der Staffel-Kunstflug-Szene auf. Die italienische Frecce Tricolori, die bereits 2011 mit ihren waghalsigen Manövern für Furore sorgte, wird auch heuer wieder das Publikum begeistern. Aber auch die Patrouille de France, die spanische Patrulla Águila, oder das Spiegelflugteam Blanix aus der Steiermark, werden sich die Ehre geben. Erstmals wird es auch eine Leistungsshow des österreichischen Bundesheeres geben, und Felix Baumgartner wird das Equipment seiner erfolgreichen Stratos Mission präsentieren.

Erwartungsgemäß wird der Andrang auf das Flugfeld in Zeltweg am 28. und 29. Juni bereits in den Morgenstunden sehr groß sein, da schon ab 07.00 Uhr morgens, der Zutritt zum Event möglich ist. Ab 09.30 Uhr geht es bereits mit der Show los. Der ARBÖ erwartet daher umfangreiche Stauungen in und um Zeltweg, sowie auf den Zufahrten wie etwa der S36, Murtal Schnellstraße, zwischen Judenburg und Knittelfeld. Der ARBÖ Steiermark ist für die Flugschau gerüstet. Unter der Nummer 050-123-123 können Mitglieder das aktuelle Verkehrsaufkommen erfragen, für Pannenhilfen werden ARBÖ-Techniker während der gesamten Veranstaltung einsatzbereit sein.

