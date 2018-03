Operation PANGEA zum sechsten Mal erfolgreich in Österreich

Interministerielle Kooperation gegen den Verkauf illegaler Medikamente über das Internet

Wien (OTS) - Bereits zum sechsten Mal beteiligten sich das Bundesministerium für Finanzen, jenes für Gesundheit und jenes für Inneres gemeinsam an der internationalen Operation PANGEA VI. Im Zeitraum vom 18. bis zum 25. Juni 2013 setzen der österreichische Zoll, das BASG /AGES Medizinmarktaufsicht und das Bundeskriminalamt (.BK) einen Kontrollschwerpunkt gegen den illegalen Medikamentenverkauf im Internet.

Der österreichische Zoll legte den Fokus in der Aktionswoche auf die Kontrolle von Einfuhren von illegalen und gefälschten Medikamenten, die nach Internetbestellungen im Postverkehr geliefert wurden. Im Postverteilerzentrum Wien-Inzersdorf langen jede Woche rund 20.000 Briefe und Pakete aus EU- und aus Nicht-EU-Staaten ein, die von Bediensteten des Zollamtes Wien in Bezug auf zollpflichtige und verbotene Waren kontrolliert werden. Risikoorientierte Stichprobenkontrollen sollen dabei eine möglichst treffsichere Fallauswahl ermöglichen. Auf diese Weise wurden vom Zoll im Aktionszeitraum ungefähr 2.000 Briefe und Pakete kontrolliert. Dabei wurden vom Zollamt Wien 36 Sendungen mit 4.140 illegalen Medikamenten aufgegriffen. 21 dieser Sendungen enthielten 970 gefälschte Potenzmittel, die hauptsächlich aus Indien stammen. Versendet wurden die Plagiate zum Teil über Singapur und die Schweiz. Diese Vorgansweise wählen die Fälscher, um die wahre Herkunft zu verschleiern und die Zöllner in die Irre zu führen.

Die anderen 15 Sendungen betrafen 2.170 illegale, im Internet bestellte Medikamente. Dabei handelte es sich um Hormonpräparate, Antidepressiva, Diätmittel, Mittel gegen Multiple Sklerose, Haarwuchsmittel, Mittel gegen Zahnfleischentzündungen und Karies, Antiallergika, Mittel gegen Leberschäden, Antibiotika, Schmerzmittel und Mittel zur Brustvergrößerung. Die meisten Mittel wurden in den USA bestellt und auch von dort geliefert.

Das Bundeskriminalamt ermittelt im Bereich gefälschte Arzneimittel, welche über das Internet bestellt werden. Es handelt sich dabei vorwiegend um gefälschte Potenzmittel. Zahlreiche Mittel wurden bereits chemisch analysiert und dabei festgestellt, dass der beworbene Wirkstoff zwar enthalten war, aber in deutlich geringer Menge. Die Ermittlungen durch das Bundeskriminalamt sind noch im Gange.

Alle diese Medikamente wurden beschlagnahmt. Das Arzneiwareneinfuhrgesetz 2010 verbietet - von gewissen Ausnahmen abgesehen - Privatpersonen sowohl die Bestellung von Medikamenten im Internet als auch die anschließende Einfuhr. Diese Verstöße wurden bei den Verwaltungsstrafbehörden zur Anzeige gebracht. Bei den Sendungen mit den Medikamentenfälschungen wurde zusätzlich auch ein Verfahren nach der EG-Produktpiraterie-Verordnung eingeleitet.

"Der österreichische Zoll geht sehr aktiv gegen illegale Machenschaften organisierter Krimineller vor, gerade wenn es um das Wohlergehen der Bevölkerung geht", untermauerte Finanzministerin Dr. Maria Fekter die Wichtigkeit solcher gemeinsamen Aktionswochen. "Mir ist aber auch die Information und Aufklärung der Verbraucherinnen und Verbraucher ein großes Anliegen. Das Bundesministerium für Finanzen informiert daher schon seit längerem erfolgreich über die Gefahren der Produktpiraterie sowie über sicheres Shopping im Internet."

Finanzstaatssekretär Mag. Andreas Schieder betont die gute Arbeit des österreichischen Zolls: "Die Kolleginnen und Kollegen leisten hervorragende Arbeit, um die Österreicherinnen und Österreicher vor illegalen, gefälschten Medikamenten zu schützen. Gefälschte Medikamente sind im besten Fall unwirksam, im schlechtesten Fall gefährden sie massiv die Gesundheit. Kontrollschwerpunkte wie die Operation PANGEA dienen der Sicherheit der Bevölkerung und zeigen, wie sinnvoll und notwendig eine gute Zusammenarbeit zwischen einzelnen Ministerien und Bereichen ist."

Auch Innenministerin Mag. Johanna Mikl-Leitner begrüßt die gemeinsame Vorgehensweise im Rahmen dieser Operation. "Die Straftäter sind kriminell organisiert, bestens vernetzt und agieren international und über alle Landesgrenzen hinweg. Daher ist es auch für uns wichtig, dass wir einerseits national und ministeriumsübergreifend unsere Kräfte bündeln und andererseits dieses Wissen mit internationalen Behörden abgleichen. Das ist eine unserer großen zukünftigen Aufgaben - in allen Bereichen der Verbrechensbekämpfung!"

Gesundheitsminister Alois Stöger hob die hochwertige Versorgung der Österreicherinnen und Österreicher durch Arzneimittel hervor und betonte die Wichtigkeit von solchen weltweiten Aktionen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. "Wir wissen, dass rund 90 Prozent der im Internet nach Österreich vertriebenen Arzneimittel Fälschungen sind. Um diesem illegalen Internethandel entgegenzuwirken sind Ressort-, Länder- und Kontinentübergreifende Maßnahmen notwendig, um das Vertrauen der Menschen in die medikamentöse Versorgung zu stützen", so Stöger.

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) / AGES Medizinmarktaufsicht verantwortete während der diesjährigen Aktionswoche die Überwachung von verdächtigen Websites, über die Arzneimittel vertrieben werden. Insgesamt wurden 46 Websites vom BASG observiert. "Dank dem konzertierten Vorgehen aller im Kampf gegen die Arzneimittelkriminalität beteiligten Einrichtungen ist ein Aufdecken und Einstellen von verdächtigen Verkaufsseiten möglich", so Univ.-Prof. Dr. Marcus Müllner, Leiter des BASG. Die heimische Arzneimittelbehörde warnt vor dem Kauf von Arzneimitteln im Wege des illegalen Internetversandes. "Der Konsument kann die Gefahr überhaupt nicht abschätzen. Viele dieser Arzneimittel können aufgrund fehlender oder falsch dosierter Wirkstoffe die Gesundheit der Konsumenten nachhaltig beeinflussen", so Müllner. An PANGEA nahmen heuer mehr als 100 Länder teil. Der Wert der beschlagnahmten Waren belief sich weltweit auf rund 41,104.386 Dollar.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Mag. Andreas Wallner, Pressesprecher der Bundesministerin

Tel.: +43-(0)1-53126-2027

E-Mail: andreas.wallner @ bmi.gv.at



Bundesministerium für Finanzen

Mag. Andreas Perotti, Pressesprecher der Finanzministerin

Tel.: +43 1 514 33 500 025

andreas.perotti @ bmf.gv.at



Mag.a Sigrid Rosenberger, Pressesprecherin des Staatssekretärs

T +43(0)1 51433-500053

M +43 (0)664 858 1205

sigrid.rosenberger @ bmf.gv.at



Bundesministerium für Gesundheit

Mag. Fabian Fußeis, Pressesprecher des Bundesministers

Tel.: +43/1/71100-4505

Mobil: +43/664/8312957

fabian.fusseis @ bmg.gv.at