Menschenrechte: Nicht ohne ausreichende Mittel für Entwicklungszusammenarbeit realisierbar

Wien (OTS) - Außenminister Spindelegger betonte in seiner heutigen Eröffnungsrede der internationalen Konferenz "Vienna+20: Advancing the Protection of Human Rights" in Wien die Wichtigkeit der Menschenrechte und in diesem Zusammenhang den Einsatz von Menschenrechts-verteidigerInnen und NGOs.

Der NGO-Dachverband AG Globale Verantwortung begrüßt das, denn die Armutsbekämpfung trägt einen großen Teil zur Verwirklichung der Menschenrechte - u.a. das Recht auf Nahrung, Zugang zu sauberem Trinkwasser und das Recht auf Grundschulbildung - bei. Annelies Vilim, Geschäftsführerin des Dachverbands: "Für die internationale Armutsbekämpfung ist es ein Hoffnungszeichen, dass der Außenminister die Wichtigkeit der Menschenrechte hervorhebt. Wir gehen davon aus, dass konsequenterweise konkrete Maßnahmen eingeleitet und - ebenso längst fällig - ausreichende Mittel für die internationale Armutsbekämpfung bereitgestellt werden. Denn Österreich gehört seit Jahrzehnten zu den europäischen Schlusslichtern, was die öffentliche Entwicklungshilfe betrifft."

