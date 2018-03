Innerer Hernalser und Währinger Gürtel: Startschuss für Sommerbauphase

Baustelle startet mit Ferienbeginn in Sommerbauphase

Wien (OTS) - Mit dem Ferienbeginn startet die Baustelle am inneren Hernalser und Währinger Gürtel im 9. Bezirk in die Sommerbauphase. Seit 4. April 2013 werden von der MA 31 - Wiener Wasser die Wasserrohre unter dem Gürtel saniert. Ab Montag, dem 1. Juli 2013, werden die von diesen Arbeiten betroffenen sowie weitere beschädigte Betonfelder, zum Teil auch in anderen Abschnitten des inneren Gürtels, von der MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau instand gesetzt. Bis 31. August 2013 dauern die Sanierungsarbeiten noch an -das heißt, rechtzeitig zu Schulbeginn stehen wieder sämtliche Fahrstreifen den VerkehrsteilnehmerInnen zur Verfügung. Einzig abschließende Restarbeiten in Nebenstraßen werden bis Ende September 2013 durchgeführt.

Verkehrsmaßnahmen

Von voraussichtlich 15. Juli 2013 bis 31. August 2013 kann in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr zwischen Borschkegasse und Klammergasse nur 1 Fahrstreifen freigehalten werden. Zwischen Sporkenbühelgasse und Lustkandlgasse kann für ein verlängertes Wochenende (14. bis 19. August 2013)ebenfalls nur 1 Fahrstreifen freigehalten werden.

Von diesen zwei Ausnahmen abgesehen, bleiben tagsüber in allen Abschnitten immer zwei Fahrstreifen für den Verkehr offen. Um die Bauzeit kurz zu halten, wird auch nachts und am Wochenende gearbeitet. In der Nacht und am Wochenende bleibt nur ein Fahrstreifen für den Verkehr offen.

Örtlichkeit der Baustelle: 9., Innerer Hernalser und Währinger Gürtel

Baubeginn: 4. April 2013

Geplantes Bauende: 31. August 2013

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

AVISO: Foto- und Filmgelegenheit für Medien, Freitag, 28. Juni 2013, 10 Uhr

Die ersten Aufbrucharbeiten werden, um eine Foto- und Filmgelegenheit zu bieten, bereits am Freitag, dem 28. Juni 2013, 10 Uhr, durchgeführt. Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Start in "Sommerbauphase" am Gürtel

Ort: Innerer Währinger Gürtel (Höhe Pulverturmgasse), 1090 Wien Zeit: Freitag, 28. Juni 2013, 10.00 Uhr

