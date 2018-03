Lunacek: "Grüne lehnen gekürztes und rückwärtsgewandtes EU-Budget ab"

Grüne: EU-Parlament stimmt faulem Budgetkompromiss mit Rat zu - Wachstumspakt beerdigt

Wien (OTS) - "Die Mitgliedstaaten haben sich bei ihrem Aushungerungskurs für das EU-Budget durchgesetzt.

Die Grünen im Europaparlament werden deswegen diesem Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 ablehnen, da dieser nur als rückwärtsgewandt bezeichnet werden kann. Um die Sache noch schlimmer zu machen, sind die Prioritäten vollkommen unausgewogen, da der Rat den engen nationalen Interessen auf Kosten zukunftsorientierter Investitionen nachgegeben hat. Die stärksten Kürzungen hat der Rat bei Bildung, Forschung, Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklungshilfe durchsetzt -damit ist klar, dass die EU mit diesem Budget nicht in die Lage versetzt wird, die notwendigen Zukunftsaufgaben zu bewältigen", kommentiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament, die heutige Einigung von Kommission, Europarlament und irischem Ratsvorsitz auf einen neuen Kompromiss zum Finanzrahmen, der 960 Milliarden Euro an Verpflichtungen und 908 Milliarden Euro an tatsächlichen Zahlungen vorsieht.

Lunacek: "Dass das Europaparlament bei diesen Budgetverhandlungen erneut als Tiger gestartet, schließlich aber als Bettvorleger gelandet ist, ist Ärgernis und Blamage zugleich. Sowohl Berichterstatter Böge von der Europäischen Volkspartei als und vor allem auch der sozialdemokratische EP-Präsident Schulz haben mit ihrem Nachgeben dem Europaparlament einen schweren Glaubwürdigkeitsverlust und der EU insgesamt schweren Schaden zugefügt. Wie die Dinge liegen, hat der Rat auch kaum Zugeständnisse bei einer Reihe von Forderungen gemacht, die das Europäische Parlament als Bedingung für eine Zustimmung zum Deal gestellt hatten. So gibt es keine verbindliche Zusage für die Einführung eines Eigenmittelsystems. Weiter ist auch die Flexibilität, die der Rat angeboten hat, unzureichend. Darüber hinaus ist die Revisionsklausel, die eine Überprüfung nach den europäischen Wahlen vorsieht, nicht verbindlich und sieht Einstimmigkeit vor - was unvermeidlich die Tür für die Durchsetzung nationaler Interessen wieder aufmacht. Auch die Frage der ausstehenden Zahlungen für das diesjährige Budget bleibt ungelöst. Wachstumsimpulse, wie sie anlässlich der sich immer weiter verbreitenden Rezession in Europa bitter nötig wären, bleiben somit weiterhin aus."

In diesem Zusammenhang besonders sträflich ist, dass die Haushaltsrubrik "Nachhaltiges Wachstum" gleich um 7 Milliarden Euro gekürzt wird. Lunacek: "Das betrifft wichtige Programme für Wachstum wie das Programm zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständigen Unternehmen und das Forschungs- und Entwicklungsprogramm Horizont 2020. Entgegen den Beteuerungen des Europäischen Rates wird auch bei Erasmus gekürzt. Und bei der Außenpolitik ist der Aderlass besonders schlimm mit überproportional starken Kürzungen in der Entwicklungspolitik. Alles in allem verdient dieses Budget nicht den Namen Haushalt. Dieses EU-Budget wird mit einem großangelegten Aushungern aller jener Bereiche, die die Union zukunftsfähig machen, treffender auf den Punkt gebracht."

