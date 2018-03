Grüne: Einigung auf EU-"Kürzungsbudget" ist vertane Chance

Rossmann: Mittel für Jugendbeschäftigung sind Tropfen auf dem heißen Stein

Wien (OTS) - Nach der Einigung auf europäischer Ebene zum EU-Haushalt 2014-2020, meint Bruno Rossmann, Grüner Sprecher für europäische und internationale Entwicklungen: "Die erzielte Einigung ist eine vertane Chance für die Zukunft Europas. Es wird auf Jahre hinaus weniger Geld für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, für Wachstum und Beschäftigung, für Forschung und Entwicklung und für die dringend notwendige Kehrtwende hin zu grünem Wirtschaften geben. Es handelt sich aber nicht nur um ein Kürzungsbudget. Das vorhandene Geld wird auch für die falschen Bereiche ausgegeben. So bleibt die Agroindustrie von Kürzungen weitgehend verschont. Die europäische Nuklearforschung verschlingt Unsummen an Geld, das für Beschäftigungsimpulse oder eine Energiewende fehlt."

"Besorgniserregend ist und bleibt die anhaltend hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Gerade einmal 6 Mrd. Euro werden für die Jugendbeschäftigungsinitiative für die Jahre 2014 und 2015 zur Verfügung gestellt. Danach soll das Geld aus nicht ausgeschöpften Mitteln zusammengekratzt werden. Es ist blauäugig zu glauben, dass sich durch das Vorziehen von Geld dieses dann im Nachhinein vermehrt", kritisiert Rossmann.

"Besonders bedauerlich ist, dass sich angesichts der nunmehr seit sechs Quartalen anhaltenden Rezession in der Eurozone das Europäische Parlament auf dieses Kürzungsbudget einlässt. Gerade in Zeiten von Wachstumsschwäche und Rekordarbeitslosigkeit in Europa hätte ein gut ausgestatteter EU-Haushalt dazu beitragen können, mit vereinten Kräften der Rezession wirksam entgegenzusteuern", meint Rossmann.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at