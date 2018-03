Ö3-Verkehrsprognose für 28. bis 30. Juni: Start in die Sommerferien bringt Staus

Wien (OTS) - Ferienbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie bei einigen Nachbarländern sorgen für starkes Verkehrsaufkommen. Die "Airpower 13" in Zeltweg, der Ironman in Kärnten und die Österreich-Radrundfahrt, die in Tirol startet, werden zusätzlich für Probleme auf den Straßen sorgen.

Vor allem auf den Stadtausfahrten wird der Freitagnachmittagsverkehr stärker ausfallen als normal:

In Wien etwa auf der Südosttangente, auf der Triester- und Altmannsdorfer Straße, abschnittsweise am Gürtel und in der Westausfahrt.

In Linz, auf der A7, der Mühlkreisautobahn.

In Graz müssen Sie mit dichtem Verkehr am Verteilerkreis Webling rechnen, außerdem am A2-Zubringer Liebenau.

Und in Bregenz wird viel auf der A14 vor dem Pfändertunnel los sein und auf der L190 und der L202.

Um einen möglichen Andrang auf die Bahn am ersten Ferienwochenende abzufangen, stocken die ÖBB ihre Sitzplätze auf der West- und Südstrecke auf. Es ist dann für rund 9.700 Passagiere mehr Platz. Reservierungen werden dennoch empfohlen.

Stärker spürbar wird das Reisewochenende auf den Nord-Süd-Transitrouten durch Österreich. Denn auch drei deutsche Bundesländer starten in die Ferien, außerdem Tschechien, die Slowakei und Teile der Schweiz und der Niederlande. Die Ö3-Verkehrsredaktion erwartet die längsten Staus am Samstagvormittag, besonders

auf der Brennerautobahn (A13), Richtung Italien, vor der Mautstelle Schönberg und in weiterer Folge in Südtirol vor der Mautstelle Sterzing

auf der Fernpassstrecke, der B179, vor dem Grenztunnel Füssen und vor dem Lermooser Tunnel

und abschnittsweise auf der A10, der Tauernautobahn.

Spritpreiskorridor

Heuer tritt zum zweiten Mal die Spritpreiskorridor-Verordnung in Kraft. Wie auch zu Ostern oder zum Beispiel zu Pfingsten sind die Kraftstoffpreise auch an den ersten beiden Ferienreisewochenenden im Sommer 2013 "eingefroren". Von Donnerstag, 11.00 Uhr, bis Sonntag um Mitternacht dürfen also die Benzin- und Dieselpreise nicht erhöht werden.

"Airpower 13" - 200 Flugzeuge über Zeltweg

Am Freitag und Samstag steigt am Fliegerhorst Hinterstoisser bei Zeltweg das größte Luftspektakel Österreichs - die "Airpower 13". Anreisen können Sie über folgende Strecken:

Von Wien: Auf der Südautobahn (A2) bis zum Knoten Seebenstein, dann weiter auf der S6 und der S36 bis Zeltweg Ost

Aus Kärnten: Am besten auf der Südautobahn (A2) bis Klagenfurt, dann über die Friesacher Straße (B317) nach Judenburg, weiter über die S36 nach Zeltweg West - oder über die Südautobahn (A2) bis Bad St. Leonhard und dann über die Obdacher Straße (B78) bis Zeltweg.

Von Graz: Über die Pyhrnautobahn (A9) bis zum Knoten St. Michael. Ab da geht es über die Murtal-Schnellstraße (S36) bis Zeltweg Ost.

Aus Salzburg: Auf der Tauernautobahn (A10) bis zur Ausfahrt Ennstal, weiter auf der B320 durch das Ennstal bis zur Pyhrnautobahn. Von dort führt der Weg über die A9 und die S36 nach Zeltweg.

Und aus Oberösterreich: Über die Westautobahn (A1) bis zum Knoten Voralpenkreuz, weiter auf der Pyhrnautobahn (A9) Richtung Graz und am Knoten St.Michael über die S36 nach Zeltweg.

Die Ö3-Verkehrsredaktion erwartet aufgrund des starken Andrangs Staus am Freitagvormittag: Vor allem auf der S36, der Murtal-Schnellstraße, vor den Ausfahrten Zeltweg-Ost und -West wird der Verkehr zum Stehen kommen. Am Samstag muss ab den Morgenstunden auf allen Zufahrten mit einer Anfahrtszeit bis zu einer Stunde gerechnet werden. Auf der S36 Richtung Klagenfurt wird die rechte Fahrspur zwischen Knittelfeld-West und Zeltweg-Ost als Abbiegespur genutzt, auf der S36 Richtung Wien betrifft das die rechte Fahrspur zwischen Zeltweg-West und -Ost.

In unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes gibt es nur wenige Parkmöglichkeiten. Größere Park-and-Ride-Plätze stehen am Samstag bei Kraubath und bei Fisching zur Verfügung. Von dort pendeln alle 15 - 25 Minuten Züge und Busse nach Zeltweg. Wer ohne Stau an-und abreisen möchte, kommt am besten mit den ÖBB oder mit einem Postbus. Vom Bahnhof Zeltweg sind es nur wenige Gehminuten zum Veranstaltungsgelände. Am Freitag und Samstag werden alle planmäßigen Regionalzüge zwischen Bruck und Unzmarkt mit doppeltem Sitzplatzangebot geführt. Von Wien und Graz pendeln außerdem Sonderzüge.

Ironman in Kärnten

2.400 Teilnehmer aus allen Nationen versammeln sich am Sonntagmorgen im Klagenfurter Strandbad. Dort fällt um 7.00 Uhr der Startschuss für den "Ironman Austria Triathlon". Nach 3,8 km Schwimmen im Wörthersee werden mit dem Rad 180 km in 3 Runden bewältigt. Bis 17.00 Uhr abschnittsweise gesperrt sind deshalb zahlreiche Straßen, darunter die Wörthersee-Südufer-Straße (L96), die Keutschacher Straße (L97), die Köttmannsdorfer Straße (L99), die Faakersee-Straße (B84) und die Rosentalstraße (B85). Die Strecke des 42 km langen Marathons, der anschließend gelaufen wird, führt über einen Strandweg von Klagenfurt nach Krumpendorf. Rechnen Sie aber auch auf der B83 mit Verzögerungen. Es werden Zehntausende Zuschauer erwartet. Ausweichen ist problemlos über die parallel verlaufende Südautobahn (A2) möglich.

Österreich-Radrundfahrt startet

In Tirol startet am Sonntag die 65. Internationale Österreich-Radrundfahrt. Um 11.30 Uhr fällt in Innsbruck der Startschuss zur ersten Etappe. Auf die Radprofis wartet eine abwechslungsreiche Strecke von Innsbruck nach Kematen über Axams. Ende der ersten Etappe ist gegen 15.30 Uhr im Küthai. Der Verkehr entlang der Strecke wird zeitweise angehalten. Am Montag müssen die Radsportler dann die Strecke von Innsbruck zum Kitzbüheler Horn bewältigen.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen sind in Echtzeit auch im Internet unter oe3.ORF.at abrufbar. Die Meldungen werden laufend von der Ö3-Verkehrsredaktion aktualisiert.(hb)

