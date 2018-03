Andreas Fleischmann wird neuer Finanzmarktvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Der 46-jährige Niederösterreicher übernimmt die Funktion am 1. September 2013

Wien (OTS) - Mag. Andreas Fleischmann wird neuer Vorstand der Geschäftsgruppe Finanzmärkte in der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien). Er übernimmt die Funktion am 1. September 2013. Der 46-jährige Niederösterreicher verfügt über langjährige Erfahrung im Bank- und Finanzmarktgeschäft - sowohl national als auch international. Zuletzt war Fleischmann Mitglied des Vorstandes der Kommunalkredit Austria AG&KA Finanz AG und dort für die Bereiche Treasury, Portfoliomanagement, Kreditrisiko und Informationstechnologie zuständig.

Davor war der studierte Betriebsinformatiker und Master of Science in Finance in mehreren österreichischen Bankinstituten vor allem in den Bereichen Markets und Investmentbanking, Financial Engineering sowie Derivate und Anleihen tätig. Dazu RLB NÖ-Wien Generaldirektor Mag. Klaus Buchleitner: "Mit Andreas Fleischmann konnten wir einen renommierten Bankmanager mit umfassenden Erfahrungen in vielen Bereichen des Bankwesens gewinnen. Er wird gemeinsam mit dem gesamten Vorstand den Wachstumskurs der RLB NÖ-Wien weiterverfolgen sowie Anpassungen entsprechend den regulatorischen Rahmenbedingungen umsetzen."

Mit der Bestellung Fleischmanns umfasst der Vorstand der RLB NÖ-Wien fünf Mitglieder: Generaldirektor Mag. Klaus Buchleitner, Generaldirektor-Stellvertreter Dr. Georg Kraft-Kinz (Privat- und Gewerbekunden, Raiffeisen in Wien), Mag. Reinhard Karl (Kommerzkunden) sowie Mag. Michael Rab (Risikomanagement und Organisation).

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG ist das Verbundinstitut der Raiffeisen Bankengruppe NÖ-Wien mit einer Konzernbilanzsumme von 32,3 Mrd. Euro. In 66 Geschäftsstellen in Wien arbeiten rund 1.300 Mitarbeiter. In den insgesamt 70 selbstständigen niederösterreichischen Raiffeisenbanken (Bilanzsumme 20 Mrd. Euro) sind 3.600 Personen beschäftigt.

