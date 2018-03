Grüne Wien/Hebein zu Mindestsicherung: ÖVP gefährdet sozialen Frieden

Wien (OTS) - "Die ÖVP betreibt Hetze gegen Mindestsicherungs-BezieherInnen und gefährdet den sozialen Frieden, wenn sie den Bezug der Mindestsicherung als soziale Hängematte stigmatisiert und MindestsicherungsbezieherInnen zu Sündenböcken abstempelt", so die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein, anlässlich der heutigen aktuellen Stunde im Wiener Landtag. "Wenn es nach der ÖVP geht, wird Menschen, die von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind, die nötige Hilfe verweigert. Ein Klima der Angst soll den Druck auf die arbeitende Bevölkerung steigern, um noch mehr für noch weniger Geld zu leisten, nach dem Motto: "Gehts der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut". Egal sind der ÖVP die 48.000 Kinder, die in armutsbetroffenen Haushalten in Wien leben und die Kindermindestsicherung erhalten", so Hebein.

In Wien beziehen neun Prozent eine Dauerleistung, die meisten erhalten eine Aufzahlung, weil sie nicht von ihrer Arbeit bzw. ihrem Arbeitslosengeld leben können, sogenannte "working poor":

FriseurInnen mit Stundenlöhnen von 7,11 Euro pro Stunde, MitarbeiterInnen im Gastgewerbe mit Löhnen von 7,08 Euro pro Stunde. Ein/e solche/r ArbeitnehmerIn erhält damit zur Zeit 795 Euro zum Leben. Die Mindestsicherung ist eine notwendige Hilfe, solange es keine Mindestlöhne gibt. Der Bezug der Mindestsicherung ist zudem an strenge Auflagen gebunden: BezieherInnen der Mindestsicherung müssen jede zumutbare Beschäftigung annehmen, ihr Auto veräußern, außer es wird beruflich gebraucht und sie dürfen nicht mehr als 4.000 Euro am Konto haben.

"Menschen rutschen schnell in Geldsorgen. Schulden, Jobverlust, gesundheitliche Probleme oder eine Trennung führen rasch dazu, dass man staatliche Hilfe braucht. Schwer genug, diese Scham zu überwinden und Behörden aufzusuchen. Wer über kein oder ein zu geringes Einkommen verfügen, kann in Wien unter bestimmten Voraussetzungen die Mindestsicherung beantragen", so Hebein.

"Durch die Skandalisierung eines angeblichen Leistungsmissbrauchs (Expertinnen sprechen von maximal drei Prozent) und durch die Dramatisierung eines herbeigeredeten Kollaps der Pension und der Krankenversicherung wird ein politisches Klima erzeugt - ein unsolidarisches Klima, in dem die Kürzung existenznotwendiger Sozialleistungen für zehntausende Menschen durchsetzbar wird. Allein die Hälfte sind Kinder, alte Menschen und Menschen mit Behinderungen, für die ÖVP offenbar nichts anderes als Sündenböcke. Die Missbrauchskampagne der ÖVP gegen die MindestsicherungsbezieherInnen ist nichts anderes als eine Kriegserklärung an den sozialen Frieden. Rot-Grün hingegen steht für den sozialen Frieden für alle", so Hebein abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Mag. Katja Svejkovsky

Tel.: (+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at