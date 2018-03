Honorarprofessur an MCI-Chef Andreas Altmann

Universität Innsbruck verleiht Würde eines Honorarprofessors an den langjährigen Rektor des Management Center Innsbruck

Innsbruck (TP/OTS/OTS) - Eine besondere Auszeichnung wurde soeben MCI-Rektor Andreas Altmann zuteil. Am Tag seines 50. Geburtstags empfing ihn der Rektor der Universität Innsbruck Tilmann Märk anstatt mit einer wichtigen Besprechung mit einem überraschenden Festakt. Im Kreise hoher akademischer Würdenträger, Familie und langjähriger Wegbegleiter wurde dem Geburtstagskind der feierliche Beschluss der Verleihung einer Honorarprofessur der Universität Innsbruck verkündet.

Wie Senator Rektor a.D. Dr. Manfried Gantner in seiner sehr persönlich gehaltenen Laudatio ausführte, habe er den Weg von Andreas Altmann über viele Jahre begleiten und verfolgen dürfen. Die Leistungen von Andreas Altmann in Lehre, Forschung, Management und öffentlichem Wirken seien ganz und gar beispielgebend, nicht nur innerhalb der akademischen Landschaft, sondern für die ganze Gesellschaft und insbesondere für die junge Generation. Andreas Altmann habe gezeigt, was durch Begeisterung, Einsatz und die Übernahme von Verantwortung möglich sei und geschaffen werden könne. Das von ihm über viele Jahre aufgebaute MCI Management Center Innsbruck sei zu einer internationalen Institution geworden und ein besonderes Schmuckstück im Portfolio der Universität Innsbruck.

Die Würde eines Honorarprofessors kann über Beschluss der universitären Organe an außerhalb der Universität tätige Personen verliehen werden, die sich durch langjährige, außergewöhnliche Leistungen in Lehre und Forschung für die Universität verdient gemacht haben.

