MEP-Regner/SP-Al-Rawi/Duzdar: Für eine starke, gerechte und soziale EU

Gesetz über risikoaverse Finanzgebarung und rot-grüner Antrag zur FTS im Wiener Landtag beschlossen

Zum mittlerweile zweiten Mal waren heute Abgeordnete aller vier Fraktionen zum Europäischen Parlament - im Rahmen des von der rot-grünen Stadtregierung im Wiener Landtag und Gemeinderat eingeführten Rederechts für MEPs - zu Gast. Sie bezogen dabei zu verschiedenen finanz- und wirtschaftspolitischen Themen in Europa Stellung, u.a. zum Entwurf eines Gesetzes über die risikoaverse Ausrichtung der Finzanzgebarung.

"Faktum ist, dass die Europäische Union - wenn es um die Regulierung der Finanzmärkte und des Bankensektors geht - weltweit eine führende Rolle einnimmt. Aber, trotz all dieser Fortschritte, gibt es nach wie vor Handlungsbedarf. Wenn wir eine starke, gerechte und soziale Europäische Union vor den Augen haben, dann muss die Steuerfrage aktiv angegangen werden. Wir müssen eine Steuergerechtigkeitsunion und somit eine verteilungsgerechte Europäische Union schaffen", befand die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner. Dies inkludiere - neben der Bekämpfung von Steuerflucht und -betrug - auch die rasche Einführung der Finanztranskationssteuer (FTS). "Dabei wäre natürlich wünschenswert, wenn sie in allen Mitgliedsstaaten eingehoben werden würde und zwar ohne Schlupflöcher und Ausnahmen! Die Bezahlung der Krise muss auf dem Verursacherprinzip beruhen!", plädierte Regner. Sie unterstütze daher auch die heutige Einbringung eines gemeinsamen rot-grünen Landtags-Resolutionsantrags an die österreichische Bundesregierung zur raschen Einführung einer solchen. Das Thema würde ja bekanntlich von SPÖ-Bundeskanzler Faymann seit langem forciert - als einer der ersten auf EU-Ebene.

Die Wiener SPÖ-Landtagsabgeordnete Muna Duzdar betonte in ihrem Redebeitrag die Besonderheit des europäischen Wohlfahrtsstaates: "Auf Europa hat die ganze Welt einmal aufgeschaut - man hat den Mut und den Integrationswillen der EuropäerInnen beneidet. Aber was Europa vor allem ausgezeichnet hat, was es zu etwas Besonderem gemacht hat, worum es die ganze Welt wirklich beneidet hat, war der europäische Wohlfahrtsstaat!" Der Wiener SPÖ-Landtagsabgeordnete Omar Al-Rawi verwies in seinem Redebeitrag ebenfalls auf die Wichtigkeit der europäischen Sozialunion und sozialer Kohäsion insgesamt: "Erfolg und Wohlstand dürfen keine Privileg von immer Wenigeren und Sicherheit kein Luxus, der alleine der "Elite" vorbehalten bleibt". Al-Rawi plädierte weiters für eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik und mehr Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen. "Es kann nicht sein, dass 700 Milliarden Euro für die Rettung der Banken mobilisiert werden und nur sechs Milliarden für arbeitssuchende Jugendliche", kritisierte Al-Rawi.

"Wir, die SozialdemokratInnen in Europa, sind der Überzeugung, dass der Sozialstaat, wie wir ihn heute kennen, die wichtigste zivilisatorische Leistung des vergangenen Jahrhunderts war. Gerechtigkeit, Solidarität und gesellschaftlicher Konsens gehören zu seinen wichtigsten Zielen", Al-Rawi abschließend.

