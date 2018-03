Vereinigte Bühnen Wien sichern sich Rechte für "Der Dritte Mann"

Wien (OTS) - Der Oscar- preisgekrönte amerikanisch-englische Kultfilm von Graham Greene und Carol Reed, der kaum wie sonst einer mit Wien in Verbindung gebracht wird und der Stadt internationale Aufmerksamkeit verschafft hat, dient jetzt als Grundlage für ein Musical und wird durch die Vereinigten Bühnen Wien entwickelt, produziert und hier in Wien zur Uraufführung gebracht. Soeben konnten die Verhandlungen mit den Rechteinhabern "Studiocanal" und der "Graham Greene Estate" abgeschlossen werden. Jetzt wird das Kreativteam für DER DRITTE MANN - DAS MUSICAL zusammengestellt. Die Uraufführung für die weltweit erste Musicalfassung des legendären Kultfilms ist für 2016 geplant. Stadt Wien und Vereinigte Bühnen Wien sind stolz und freuen sich auf dieses Kulturprojekt, die Lizenzgeber glauben an die VBW und Wien als Uraufführungsort.

Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny: "Wien hat Geschichte und es gibt unzählige Geschichten dazu, die es zu erzählen wert sind. Eine davon ist mit Sicherheit 'Der Dritte Mann'. Als Kulturstadtrat dieser Stadt freut es mich sehr, dass es die VBW sind, die aus diesem Stoff ein Stück Musiktheater kreieren werden."

Thomas Drozda, Generaldirektor VBW: "Man kann hier durchaus von einem gelungenen Coup sprechen. Die Rechte zu diesem Kultfilm waren heiß umkämpft! Dass die VBW den exklusiven Zuschlag erhalten haben ist eine Auszeichnung für unser Unternehmen und internationale Wertschätzung unserer künstlerischen Arbeit."

Christian Struppeck, Intendant VBW: "Nicht nur in Wien, sondern auch weltweit ist 'Der Dritte Mann', ein Begriff. Dieser Kultfilm ist auch so viele Jahre nach seinem Erscheinen noch sehr eng mit der Stadt Wien verbunden. Ich bin stolz, dass wir die Rechte sichern konnten, um nach diesem Stoff ein Musical entwickeln und produzieren zu können und ihm damit den einzig würdigen Uraufführungsort zu bieten - nämlich Wien."

Studiocanal: "Es freut uns sehr, mit den Vereinigten Bühnen Wien ein so herausragendes und renommiertes Wiener Kultur- und Theaterunternehmen als Partner gefunden zu haben, um diese großartige in Wien spielende Handlung auf die Bühne zu bringen. Nichts wäre passender als ein solches Musical am Originalschauplatz zur Uraufführung zu bringen."

Auf den Spuren von Harry Lime durch das Wien der Nachkriegszeit

Wien, 1947: Der amerikanische Schriftsteller Holly Martins reist nach Europa, um im besetzten Wien seinen alten Freund Harry Lime zu besuchen. Als Martins allerdings dort ankommt erfährt er, dass dieser bei einem Autounfall gestorben sei. Bei dessen Begräbnis trifft er auf einen britischen Offizier, welcher ihm erzählt, sein Freund Lime wäre ein skrupelloser Schwarzhändler gewesen. Da Martins ihm nicht glaubt, stellt er eigene Nachforschungen an. Er trifft auf Limes Geliebte Anna Schmidt, die aus dem russischen Sektor der besetzten Stadt geflohen ist, und ihm bei seiner Recherche hilft. Martins muss allerdings sehr schnell feststellen, dass seine Suche nach der Wahrheit nicht ungefährlich ist - schnell findet er sich inmitten von Betrug, Korruption und Mord wieder. Schließlich führt ihn die Jagd nach dem "dritten Mann" in das unterirdische Kanalisationsnetz des Wiens der Nachkriegszeit. Martins muss bald erkennen, dass nicht nur Harry Limes Unfallhergang widersprüchlich berichtet wird, sondern sein Freund auch offenbar nicht der war, der er zu sein scheint.

