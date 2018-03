FPÖ Obermayr: EU im Erdowahn

Brüssel will türkisches Gewaltregime - koste es was es wolle - in die EU aufnehmen

Wien (OTS) - "Jeder erkennt heute, dass die Integrationskraft der EU angesichts der derzeitigen Finanz bzw. Eurokrise und der damit verbunden Massenarbeitslosigkeit am Limit ist. Wäre es da nicht sinnvoller sich zunächst auf diese Problem zu konzentrieren um die innere Einheit zu stärken, bevor man auf Biegen und Brechen weitere Problemstaaten aufnimmt?", meint der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr.

Der umstrittene türkische Premier Erdogan, mit dem die EU im Oktober über eine Beitritt der Türkei zur EU weiterverhandeln will, ist als Politiker sogar noch stolz auf seinen- wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel vom 18.06.2013 berichtet- brutalen Kurs gegenüber den Demonstranten, für den er sich von seiner Partei, frenetisch als "Sieger über die Demonstranten" feiern ließ. Und damit noch nicht genug, drohte der türkische Premier, offenbar noch im Siegestaumel, die türkischen Demonstrationen und Unruhen auch nach Deutschland auszuweiten. Er werde in den deutschen Wahlkampf eingreifen. Eigentlich ein unglaublicher Affront gegenüber allen Rechtsstaaten Europas, aber was tut die EU, sie verschiebt die Beitrittsverhandlungen Verhandlungen um sage und schreibe 3 Monate.

Na wenn das nicht konsequent ist. Herr Erdogan kann sich wieder von seinen Anhängern als Sieger feiern lassen und die österreichischen und deutschen Wähler, beide EU Länder wählen im September, werden erst nach der Wahl erfahren, was Ihre Parteien mit der Türkei wirklich vorhaben. "Brüssel hat keine Angst vor Erdogan, dafür aber vor seinen Bürgern. Wie viele Österreicher, Deutsche, Dänen, Franzosen, Engländer, wünschen sich wirklich die Türkei als Mitgliedstaat? Welcher Europäer sehnt sich -besonders angesichts der derzeitigen Situation - nach einem aggressiven Mitgliedstaat der sich 2013 auf dem Retrokurs einer radikalen Re-Islamisierung befindet? Vielleicht die in Deutschland und Österreich auf die Straßen geschickten exportierten Erdogan-Statisten, aber die stille Mehrheit der Europäer sicher nicht", meint Obermayr abschließend.

