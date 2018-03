Wr. Landtag - SP-Deutsch: "Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist ein Sprungbrett in ein selbstbestimmtes Leben!

Wien (OTS/SPW-K) - "Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist von beiden Regierungsparteien auf Bundesebene als politischer Meilenstein gegen Armut beschlossen worden, nun rückt die ÖVP immer mehr von diesem Beschluss ab und betreibt Wahlkampf auf dem Rücken von sozial schwachen Menschen, die der Volkspartei vollkommen egal sind", so der Wiener SP-Landtagsabgeordnete und Landesparteisekretär Christian Deutsch in seiner Rede in der Aktuellen Stunde im Wiener Landtag.

Vor allem Kinder, Jugendliche und Alleinerziehende würden von der Mindestsicherung profitieren, die absolut letztklassige Kritik und die unerträglichen Pauschalverurteilungen der ÖVP würden sich somit auch gegen 47.000 minderjährige Kinder richten: "Millionäre, Haus-und Gutsherrn sind der Volkspartei wichtiger, sie hilft jenen Menschen, die so wenig Steuern wie möglich zahlen", so der SP-Mandatar. Ganz im Gegensatz dazu sei es der SPÖ wichtig, jene Menschen zu unterstützen, die wirklich Hilfe brauchen, die bedarfsorientierte Mindestsicherung sei eine moderne, bedarfsgerechte und treffsichere Leistung, um die Menschen aus der Armut zu befreien:

"Wir bieten den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe. Mit den diversen Begleitprogrammen ist die Mindestsicherung ein Sprungbrett in ein selbstbestimmtes Leben", so Deutsch weiter.

"Dass die FPÖ, sobald sie in Regierungsverantwortung ist, für die armen Leute nichts mehr übrig hat und sie schröpft, hat sie uns in ihrer Regierungszeit bereits bewiesen, dass allerdings nun auch die ÖVP mit ihren christlich-sozialen Wurzeln auf sozial Schwache losgeht ist neu - und sie sollte sich genau überlegen, was sie mit derartigen Aussagen anrichtet", mahnte der SP-Landtagsabgeordnete abschließend.

