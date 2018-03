"Money Maker" ab 1. Juli in ORF 2

Das große Geldscheffeln mit Alexander Rüdiger

Wien (OTS) - Achtung, fertig, Money Maker, los! Die Gelddusche ist wieder eröffnet: Die ORF-TV-Geldscheffelshow "Money Maker", geht am Montag, dem 1. Juli 2013, um 19.22 Uhr in ORF 2 in Kooperation mit den Österreichischen Lotterien in die 17. Runde. Bis Sonntag, den 25. August, bittet Alexander Rüdiger täglich die Kandidaten unter die Gelddusche, in der es dann einmal mehr gilt, möglichst viele der herumwirbelnden Geldscheine zu fangen. Wie schon im Vorjahr können die Kandidaten mittels Glückskarten entweder einen Bonus von zehn Sekunden im Windkanal oder die Verdoppelung ihres Gewinns ziehen. Auch die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer haben wieder beim virtuellen "Money Maker"-Rubbelspiel täglich die Chance, eine Wiener-Philharmoniker-Goldmünze zu gewinnen.

Alexander Rüdiger - mit Nordpolmarathon und Jakobsweg fit für die neue Saison

"Du schaffst es" - mit diesen Worten schickt "Money Maker"-Moderator Alexander Rüdiger seine Kandidaten unter die Gelddusche. Dass er auch selbst nach diesem Motto lebt, stellte er noch kurz vor dem Start der aktuellen Staffel sowohl am Nordpol als auch auf dem Jakobsweg unter Beweis. Im April erreichte er beim Nordpolmarathon, dem kältesten Marathon der Welt, als Sechster bei 40 Grad unter null den nördlichsten Punkt der Erde. Im Juni folgte ein weiterer Extremmarsch: Der Showmaster beging mit der Via de la Plata (von Sevilla nach Santiago) nun bereits seinen sechsten Jakobsweg und hat somit seit 2005 alle großen Zubringer (aus Spanien, Frankreich und Portugal) zur Kathedrale von Santiago "erpilgert".

Und so kommt man unter die "Money Maker"-Gelddusche

Wer auf dem "Money Maker"-Rubbellos dreimal das ORF-Symbol aufrubbelt, ist automatisch Kandidat oder Kandidatin in der Sendung. In einem mit vielen großen Taschen ausgestatteten Overall hat der/die Kandidat/in die Möglichkeit, im vorgegeben Zeitraum so viele herumwirbelnde Geldscheine wie möglich aus der "Gelddusche" zu holen. Außerdem: Wer bis zum 26. Juli drei Lose mit je zwei ORF-Symbolen an "Money Maker", 1038 Wien, Postfach 50, einsendet, nimmt ebenfalls an den Ziehungen zur Ermittlung weiterer Kandidaten für die TV-Show "Money Maker" teil.

Zuseher gewinnen - beim "Money Maker"-Rubbel-Telefonspiel

Ab 1. Juli hat das ORF-Publikum wieder die Möglichkeit, sich per Anruf unter der Telefonnummer 0800 888 588 am Rubbel-Telefonspiel zu beteiligen. In jeder Ausgabe werden zwei Zuschauer/innen mit Alexander Rüdiger verbunden. Auf einem überdimensionalen virtuellen Rubbellos gilt es, abwechselnd eines der neun Felder, unter denen insgesamt drei Goldmünzen versteckt sind, freizurubbeln. Jener Kandidat, der auf die dritte Münze stößt, gewinnt eine Wiener-Philharmoniker-Goldmünze.

Die "Money Maker"-Sendungen sind nach ihrer Ausstrahlung jeweils sieben Tage lang als Video on Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at