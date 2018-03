"Universum History" am 28. Juni: "Prager Frühling - Der letzte Coup des Sowjet-Imperiums"

Wien (OTS) - Im Frühling 1968 beginnen Tschechen und Slowaken gegen die politische Ordnung in ihrem Land und die Vormachtstellung der Sowjetunion aufzubegehren. Parteichef Alexander Dubcek leitet Reformen ein; im Land sorgen offene Kritik am politischen System, neue Freiheiten für die Presse und offene Diskussionen in der Zivilgesellschaft für ein neues Lebensgefühl. Die "Universum History"-Dokumentation "Prager Frühling - Der letzte Coup des Sowjet-Imperiums" zeigt am Freitag, dem 28. Juni 2013, um 22.40 Uhr in ORF 2 mit beeindruckendem Archivmaterial, minutiös nachgestellten Spielszenen und Zeitzeugengesprächen, wie in jenen Tagen im Frühjahr und Sommer 1968 Weltgeschichte geschrieben wurde. Der Film entstand als Koproduktion von ORF, ARTE und Cosmos Factory, gefördert vom Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich in Zusammenarbeit mit dem BMUKK.

Manfred Christ zeichnet für Drehbuch und Gesamtregie verantwortlich, Michael Kreihsl führte bei den Spielszenen Regie. Zu Wort kommen in "Prager Frühling - Der letzte Coup des Sowjet-Imperiums" Zeitzeugen wie Gerd Bacher, Hugo Portisch, Helmut Zilk, Freunde und Kollegen von Alexander Dubcek und die tschechische TV-Präsentatorin Kamila Mouckova. Für die Rolle der beiden Hauptdarsteller konnten Bogdan Stupka (Breschnew) und Jan Hrusinsky (Dubcek) gewonnen werden.

Zwei Männer standen einander in den dramatischen Monaten zwischen Jänner und August 1968 gegenüber: Leonid Breschnew, der unumschränkte Herrscher der Sowjetunion, und Alexander Dubcek, Parteichef der Tschechoslowakei und idealistischer Reformer. Ihr Verhältnis war eine ständige Gratwanderung zwischen Freundschaft und Knechtschaft. Breschnew war Dubcek privat zugetan und war bemüht, ihm "den rechten Weg" weisen. Dubcek wiederum wollte Breschnew nicht enttäuschen - und dennoch an den eigenen Reformideen festhalten. Im Laufe der Monate wurden die verbalen Streicheleinheiten und die gegenseitigen Verständniskundgebungen immer seltener.

Die Sowjets fühlten sich von der aufkeimenden Demokratisierung in der Tschechoslowakei bedroht: Die liberalen Ideen und die aufrührerischen Zeitungsartikel gingen ihnen zu weit. Die Rebellion Alexander Dubceks und seiner Reformer endete schließlich mit der größten Militäraktion seit dem Zweiten Weltkrieg - dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die damalige Tschechoslowakei.

In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 fand damit der sogenannte "Prager Frühling" ein gewaltsames Ende. Die Prager stellten sich mit bloßen Händen gegen die Panzer der Eindringlinge. Nur eine einzige Verbindung in den Westen blieb ihnen: die österreichischen Medien, die die ganze Welt mit Bildern und Nachrichten aus Prag versorgten. Die dramatischen Szenen spielten sich unmittelbar an den Grenzen des neutralen Österreich ab. Die Wiener Regierung versuchte in Deckung zu gehen, blieb zurückhaltend. Ganz anders allerdings Rudolf Kirchschläger, Österreichs Gesandter in Prag: Eigenmächtig stellte er Tausende Visa für tschechoslowakische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus, die in den Westen flüchten wollten. Nachdem die friedliche Prager Revolution niedergeschlagen worden war, herrschte im europäischen Einflussbereich der Sowjetunion wieder zwanghafte Ruhe - bis zur Selbstauflösung 1991. Die Invasion in der Tschechoslowakei sollte der letzte große Coup des Sowjet-Imperiums gewesen sein.

Die "Universum History"-Dokumentation "Prager Frühling - Der letzte Coup des Sowjet-Imperiums" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

