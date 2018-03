Lopatka: "Eine Botschaft von Ihrer Botschaft: Reiseregistrierung erleichtert Kontaktaufnahme im Krisenfall"

Außenministerium erweitert Serviceangebot für Auslandsreisende

Wien (OTS) - "In einer Krisensituation im Ausland ist es entscheidend, rasch Kontakt mit den Betroffenen aufzunehmen. Diese Erfahrung haben wir 2011 während der Evakuierung von 270 Österreicherinnen und Österreichern aus Ägypten sowie im Zuge der Nuklearkatastrophe in Fukushima gemacht. Daher erweitern wir unser Serviceangebot und bieten Österreicherinnen und Österreichern ab heute die Möglichkeit, sich vor einem Auslandsaufenthalt auf der Homepage des Außenministeriums zu registrieren. So können unsere Botschaften die Betroffenen im Notfall direkt kontaktieren und die notwendigen Schritte setzen. Mit einer Registrierung unterstützen Auslandsreisende die Arbeit des Außenministeriums in Krisensituationen. 75% der Bevölkerung sind bereit, dieses Service zu nutzen", erklärte Staatssekretär Reinhold Lopatka anlässlich der Präsentation der Reiseregistrierung unter dem Motto "Eine Botschaft von Ihrer Botschaft".

1000 Personen wurden von GfK im Juni zum Thema "Sicheres Reisen" befragt. "8 von 10 Österreicherinnen und Österreichern haben in den letzten 3 Jahren eine Auslandsreise unternommen oder planen demnächst eine Reise. Die wachsende Mobilität und Reisetätigkeit ist auch eine Herausforderung für das Außenministerium und unsere 80 Botschaften und 10 Generalkonsulate. Rund 420.000 Konsularfälle haben wir 2012 betreut. Das ist ein Zuwachs von 4% gegenüber dem Vorjahr", so Lopatka.

Auch die Nutzung und Zufriedenheit mit den Serviceleistungen des Außenministeriums wurde erhoben. "2 von 5 Bürgerinnen und Bürger nutzen die Länder- und Reiseinformationen des Außenamts. Knapp 9 von 10 Nutzern bewerten das Informationsangebot als sehr gut bzw. gut. Erfreulich positiv ist auch das Feedback zu unserer Unterstützung in Notsituationen im Ausland: 78% waren mit der Hilfeleistung sehr zufrieden bzw. eher zufrieden. Diese guten Werte sind für uns eine Motivation, noch besser zu werden", so Lopatka.

"Schutz und Hilfe für Österreicherinnen und Österreicher im Ausland sind eine Kernaufgabe des Außenministeriums. Die Konsulararbeit ist eine Verantwortung, die wir weder an die EU auslagern können noch wollen. Für einen effizienten und bestmöglichen konsularischen Schutz brauchen wir ein leistungsstarkes Vertretungsnetz einschließlich unserer Botschaften innerhalb der EU. So gehören die österreichischen Botschaften in Spanien und Italien zu jenen mit dem höchsten konsularischen Arbeitsaufkommen weltweit", so der Staatssekretär abschließend.

