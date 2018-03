Steibl: Hebammenberatung für Schwangere in Zukunft gratis

ÖVP-Familiensprecherin begrüßt Novelle des Hebammengesetzes im Gesundheitsausschuss

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die Einbindung der Hebammenberatung in das Mutter-Kind-Pass-Untersuchungsprogramm steht im Mittelpunkt einer Regierungsvorlage, die eine Novellierung sowohl des Hebammen- als auch des Kinderbetreuungsgesetzes nach sich zieht, und die heute Nachmittag nach der Sondersitzung im Gesundheitsausschuss auf der Tagesordnung steht. Die Einbindung von Hebammen in die vorgeburtliche Beratung - in Form von einer Stunde innerhalb der 18. und 22. Schwangerschaftswoche - soll zum Abbau von Ängsten beitragen und den normalen Verlauf einer Schwangerschaft unterstützen, sagte ÖVP-Familiensprecherin Abg. Ridi Steibl heute, Donnerstag.

"Hebammen liefern werdenden Müttern in dieser für sie so wichtigen Zeit kompetente Information über Schwangerenbetreuung, Wochenbett und vieles mehr. Damit soll auch ein Beitrag zur Senkung der in Österreich hohen Kaiserschnittrate und somit zur Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit von Frauen und ihrer neugeborenen Kinder geleistet werden", so Steibl weiter.

"Familien sind in all ihrer Vielfalt der Kern unserer Gesellschaft. Die ÖVP hat sich als Familienpartei einmal mehr für die Familien stark gemacht und einen weiteren Schritt gesetzt, um Österreich zum familienfreundlichsten Land Europas zu machen", schloss Steibl. (Schluss)

