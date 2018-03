ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von der European Volleyball Gala in Wien

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 28. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von der European Volleyball Gala in Wien um 20.15 Uhr, die besten Golfturniere 2012 in Österreich um 22.00 Uhr und Folge 17 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr.

Am 28. Juni findet in Wien das gesellschaftliche Highlight des europäischen Volleyball-Jahres statt. Die 17. European Volleyball Gala, zu der hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport zahlreich erwartet werden, findet auch heuer wieder im platinum vienna im Uniqa Tower statt. "Die European Volleyball Gala ist einer der größten internationalen gesellschaftlichen Sportevents in Österreich. Volleyball-Superstars - ob am Beach oder in der Halle -werden nach Wien kommen. Die spektakulärsten Spieler werden geehrt. Außerdem wird die erste CEV A1 Beach Volleyball Europameisterschaft, die auf österreichischem Boden vom 30. Juli bis zum 4. August 2013 in Klagenfurt stattfinden wird, vorgestellt. Daher werden sich auch Österreichs Beachvolleyball-Asse die Gala nicht entgehen lassen. Der dritte große Punkt ist freilich die Auslosung der CEV Volleyball-Champions-League-Gruppenphase für Damen und Herren. Mit AVL-Champion SK Aich/Dob und Vizemeister HYPO Tirol Volleyballteam werden erstmals seit der Saison 2006/07 wieder zwei Männerteams an der Königsklasse teilnehmen. Es wird also eine wirklich sehr interessante Veranstaltung", erklärt ÖVV-Präsident Peter Kleinmann. Insgesamt werden sieben Individual Awards bzw. der Best Press Award und Best Organizer Award (jeweils Damen- und Herren-Clubs) vergeben. Kommentator ist Johannes Hahn.

