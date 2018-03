Drehstart für "Lost & Found" mit Ursula Strauss und Florian Teichtmeister

Romantische ORF/MDR-Komödie aus der Feder von Uli Brée, inszeniert von Wolfgang Murnberger

Wien (OTS) - Als Kristin zu ihrem 40. Geburtstag von ihrem besten Freund Lenny einen vom Flughafen ersteigerten Koffer geschenkt bekommt, ahnt sie noch nicht, in welcher Art und Weise dessen Inhalt ihr Leben verändern will. Denn in dem Koffer befinden sich Liebesbriefe, die Kristin die Sprache verschlagen - so schön. Und schließlich beschließt sie, sich auf die Suche nach dem Adressaten zu begeben. "Lost & Found" lautet der Titel dieser romantischen ORF/MDR-Komödie aus der Feder von Uli Brée, die seit Montag, dem 24. Juni 2013, von Wolfgang Murnberger in Wien und Niederösterreich in Szene gesetzt wird. In den Hauptrollen spielen Ursula Strauss (Kristin) und Florian Teichtmeister (Lenny). An ihrer Seite stehen weiters namhafte Kollegen wie Mariele Millowitsch, Doris Schretzmayer, Hary Prinz, Steffen Groth, Martin Feifel u. v. m.

Mehr zum Inhalt

Eigentlich hat Kristin (Ursula Strauss) keine Lust auf eine Geburtstagsparty. Vierzig und Single! Was gibt's da zu feiern? Dann bekommt sie auch noch diesen verlorenen Koffer, den ihr engster Freund Lenny (Florian Teichtmeister) am Flughafen für sie ersteigert hat. Ausgerechnet damit beginnt das Abenteuer ihres Lebens. Sie findet Liebesbriefe, zum Heulen schön. Hals über Kopf stürzt Kristin sich in die Suche nach den Liebenden, die solche Gefühle kennen. Sie beginnt zu recherchieren, wer hinter dem Liebespaar steckt. Warum der Koffer über zwei Jahre auf dem Flughafen liegen geblieben ist. Warum er nie von jemandem abgeholt wurde. Kristin findet schließlich auch den Mann, der die Liebesbriefe geschrieben hat. Ohne ihm zu sagen, warum sie auf ihn gestoßen ist, beginnt sie eine Beziehung mit ihm.

"Lost & Found" ist eine Koproduktion des ORF und MDR, hergestellt durch MR-Film, gefördert durch das Land Niederösterreich.

