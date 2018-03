Leitl: "Österreichs Betriebe brauchen zusätzliche Wachstumsimpulse"

Wirtschaftskammer bekennt sich zu Budgetsanierungskurs, aber Wachstum ist Basis für ausgeglichenen Staatshaushalt - Wirtschaftslage derzeit schwierig

Wien (OTS/PWK478) - Bei seiner Rede zur Lage der österreichischen Wirtschaft bei der Sitzung des WKÖ-Wirtschaftsparlaments heute, Donnerstag, skizzierte Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl die Fakten der aktuellen Wirtschaftsschwäche. Das WIFO werde in dieser Woche die Wachstumsprognose voraussichtlich deutlich zurücknehmen. Monat für Monat würden die Arbeitslosenziffern steigen, obwohl die heimischen Betriebe noch nie so viele Beschäftigte hätten wie derzeit. Im internationalen Wettbewerbsranking würde Österreich seit 2007 Schritt für Schritt zurückfallen, während Schweiz und Schweden immer konkurrenzfähiger würden. Und das aktuelle Wirtschaftsbarometer der WKÖ zeige eine tiefe Vertrauenskrise und eine anhaltende Sorge der österreichischen Betriebe. Leitl: "Vor allem Klein- und Kleinstbetriebe sind bei Investitionen sehr zurückhaltend. Und im ersten Quartal 2013 waren die Exporte mit minus 0,7 Prozent rückläufig. Hier müssen wir dringend gegensteuern. Das geschieht im Export etwa mit Hilfe der neuen Internationalisierungsoffensive."

Zusätzliche Impulse für mehr Wachstum seien neben dem Baupaket der Regierung aber dringend nötig. Die Wirtschaftskammer hat dazu Vorschläge gemacht, die gezielt wirken und budgetneutral sind. Leitl:

"Wir bekennen uns zur Budgetsanierung. Aber Wachstum ist die Basis für gesunde öffentliche Haushalte. Wir brauchen jetzt zusätzliche Investitionsanreize. Etwa eine degressive Abschreibung oder eine Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 400 auf 1000 Euro. Beide Maßnahmen sind budgetneutral, wären aber wichtige Impulse." Leitl drängte auch darauf, dass ergänzende Finanzierungsformen wie Crowdfunding oder Mittelstandsfinanzierung im Parlament endlich umgesetzt werden: "Wir müssen private Investitionen mit diesen Modellen endlich ermöglichen."

Der WKÖ-Präsident appellierte aber auch an die Verantwortung der Arbeitnehmer-Vertreter. Wenn der ÖGB-Kongress Überstunden diskreditiere, eine Urlaubsverlängerung fordere und eine Lohnnebenkostensenkung ablehne, bereite das Sorgen. Leitl: "Dann müssen wir dem Sozialpartner ÖGB klar sagen: Was ihr wollt, ist Gift für Arbeitsplätze." Leitl verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass ausländische Investitionen in Österreich stark rückläufig sind, österreichische Investitionen im Ausland aber stark steigen. "Das zeigt, dass keine neuen Belastungen kommen dürfen." Der WK-Chef wandte sich auch gegen eine "Aktion scharf" bei Überstundenkontrollen durch die Arbeitsmarktinspektorate im Bereich des Sozialministeriums:

"Wir brauchen Überstunden und den Aufbau von Zeitguthaben als Airbag gegen Arbeitsplatzverluste bei krisenbedingten Auftragsschwankungen. Wir brauchen flexiblere Arbeitszeiten. In Umfragen zeigt sich, dass auch zwei Drittel der Arbeitnehmer gerne Überstunden machen und von einem Strafeuro für Überstunden und Einschränkungen nichts halten. Das Eis ist dünn, auf dem wir arbeiten. Und wer sich jetzt auf diesem Eis spielt, läuft Gefahr einzubrechen und abzusaufen."

Neben zusätzlichen Wachstums-Impulsen setzt Leitl in den kommenden Monaten auf drei Schwerpunkte. Wichtig sei erstens eine rasche Umsetzung des gemeinsamen Bildungskonzepts der Sozialpartner, wo die Einführung von Potentialanalysen in den Schulen, eine Aufwertung der dualen Ausbildung und mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem ebenso verankert seien wie die Aufwertung der Meister und die Einführung von Berufsakademien.

Um das Ziel von 175 Milliarden Euro an Waren- und Dienstleistungsexporten heuer zu erreichen, werden die Exportbemühungen intensiviert. Leitl: "Wir müssen mit unseren Angeboten noch stärker in die Welt hinaus, insbesondere auf Fernmärkte. Das sichert den Wohlstand in unserem Land."

Und drittens brauche Österreich ein stärkeres Europa. Nur in einem gemeinsamen Europa könne Österreich in einer globalisierten Wirtschaft bestehen. Dazu müsse auch die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich gesichert werden. Bei der kommenden Nationalratswahl gehe es daher um einen Schlüsselsatz: "Nur weniger Steuern und weniger Bürokratie bringen mehr Wohlstand und mehr Arbeitsplätze. Zusätzliche Belastungen gefährden dieses Ziel." (RH)

