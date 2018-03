26. Wiener Landtag (2)

Fragestunde

Wien (OTS) - Auf die vierte Anfrage von StR Mag. Wolfgang Jung (FPÖ), ob der Bezirksvorsteher des 23. Bezirkes im Hinblick auf eine allfällige Novellierung des Prostitutionsgesetzes bei StRin Sandra Frauenberger (SPÖ) nachgefragt hatte, sagte die Stadträtin: nein, er habe nicht vorgesprochen. Es gebe aber einen ständigen Dialog mit den Bezirken. Die Möglichkeit eines Totalverbotes der Straßenprostitution verneinte sie. Im Rahmen einer Fachkonferenz in Neuseeland sei unter anderem darüber diskutiert worden, inwieweit Freier in Verantwortung genommen werden könnten, beziehungsweise über die Frage der Bestrafung dieser Menschen. Gegangen sei es bei dieser Diskussion auch um das Thema "Bewerbung der Sexarbeit" und wie so eine Bewerbung sichtbar sein solle. Jedenfalls verlange die Thematik viel Aufklärung und Kommunikation. Diesbezüglich habe man schon gute Erfahrungen im 15. Bezirk gemacht, ergänzte Frauenberger. In ganz Wien gebe es nur ganz wenig erlaubte Zonen. Die Umsetzung des Prostitutionsgesetzes sei mit der Polizei abgestimmt worden und funktioniere hervorragend, schloss sie.

In der fünften Anfrage wollte StR Mag. Gerhard Spitzer (SPÖ) vom Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig (SPÖ) wissen, welche Maßnahmen Wien setze, um den Zielen des EU-Aktionsplans "Europäische Strategie für den Donauraum" zu entsprechen. Ludwig führte aus, der Donauraum umfasse 14 Staaten und etwa ein Fünftel der Fläche Europas mit etwa 115 Millionen EinwohnerInnen, und zwar vom Donauursprung in Deutschland bis zum Schwarzen Meer in Rumänien und der Ukraine. Der Aktionsplan beinhalte elf Themenschwerpunkte, die auf vier Säulen fußten: Anbindung, Umweltschutz, Aufbau von Wohlstand und Stärkung des Donauraums. Ziel des Plans sei das Erreichen einer höheren Lebensqualität der dort lebenden Menschen bis zum Jahr 2020. Die Region Wien nehme neben Baden Württemberg und Bayern eine Koordinationsrolle bei der Umsetzung des Aktionsplanes ein. Wien werde sich in zweifacher Hinsicht an der Umsetzung der Strategie für den Donauraum beteiligen und zwar im Bereich der Koordination der Themenschwerpunkte und in der Mitwirkung an Grenzüberschreitenden Transnationalen Projekten und an einschlägigen Netzwerken, beziehungsweise Konferenzen. Als Beispiel für den Aufbau einer Europaregion gemeinsam mit Niederösterreich und dem Burgenland sowie PartnerInnen aus Südmähren der Westslowakei und Westungarn nannte er das Projekt Centrope welches bereits seit neun Jahren erfolgreich betrieben werde. Als weiteres Beispiel verwies er auf den, zum Teil von der EU mitfinanzierten, Hauptbahnhof Wien, der maßgeblich zur Umsetzung der EU-Donauraum-Strategie beitrage.

Aktuelle Stunde zum Thema "Hilfe zur Selbsthilfe: Die Wiener Mindestsicherung - eine moderne, bedarfsgerechte und treffsichere Leistung"

StR Gabriele Mörk (SPÖ) sagte, die Hauptaufgabe der Mindestsicherung sei es, soziale Härte abzufedern und den BezieherInnen mit dieser Hilfe ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Die Höhe dieser Mindestsicherung betrage fast 800 Euro pro Monat. In diesem Betrag sei auch die Unterstützung für Heizkosten enthalten, ergänzte sie. Die BezieherInnen seien auch sozial versichert und verfügten über eine E-Card. Im Vorjahr hätten 144.000 eine Mindestsicherung bezogen. Das Instrument der Mindestsicherung betrachte sie als sehr wichtiges zur Bekämpfung der Armut. Wobei es sich hier nicht um Geschenke handle, sondern bei den Betroffenen gehe es hier ums Überleben.

StRin Ingrid Korosec (ÖVP) meinte, die ÖVP stehe zur Mindestsicherung, denn das sei eine wichtige Hilfe für jene, die Unterstützung bräuchten. In Richtung Stadtregierung sagte sie, sie dürfe nicht gegen Wohlstand wettern, sondern solle sich "lieber um die Armen kümmern". Sie sehe in der Mindestsicherung die Funktion eines Sprungbrettes, um ein eigenständiges Leben zu führen und nicht als "Hängematte". Ein Sozialmissbrauch solle damit nicht gemacht werden, ergänzte sie. (Schluss) hl/hul

