Kadenbach zur Agrarreform: Umweltansätze hätten stärker ausgeprägt sein müssen

SPÖ-Europaabgeordnete erwartete sich mehr vom "greening"

Wien (OTS/SK) - "Ich hätte mir ambitioniertere Ziele erwartet", sagt die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Europäischen Parlaments zur Reform der EU-Agrarpolitik. "Konkret möchte ich die Ökologisierung, das sogenannte 'greening' stärker verankert wissen. Ich will ja kleinere Betriebe unterstützen, vor allem auch die Biolandwirtschaft, und nicht die Agrarindustrie", betont Kadenbach, heute, Donnerstag. ****

Kadenbach: "Ich hoffe, dass alle Spielräume auf nationaler Ebene genutzt werden. Wir sind angetreten, die Agrarpolitik gerechter und grüner zu machen. Dies ist nur in Teilen geglückt. Bisher konzentrierten sich die Reformen der europäischen Agrarpolitik immer auf eine stärkere Ausrichtung am Markt und mehr Wettbewerbsfähigkeit. Mit der neuen Agrarreform wagt die EU endlich einen kleinen Schritt in Richtung Ökologisierung der Landwirtschaft." In Zukunft würden 30 Prozent der Direktzahlungen, die ein Landwirt erhält, an die Einhaltung von Umweltauflagen gekoppelt. "So muss beispielsweise jeder Landwirt, der Direktzahlungen pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche bekommt, fünf Prozent ökologische Vorrangflächen bereitstellen. Als positiv bewerte ich die, wenn auch geringen geplanten Strafzahlungen, wenn die greening-Kriterien nicht eingehalten werden", sagt Kadenbach.

Außerdem konnte sich das Europäische Parlament mit seiner Forderung durchsetzen, dass zukünftig nur noch aktive Landwirte Gelder aus dem Brüsseler Agrartopf erhalten. Die Förderungen von Flughäfen, Golfplätzen und ähnlichen agrarfremden Unternehmen werde damit endlich ausgeschlossen. "Wir werden die vorliegenden Kompromisse nun prüfen und auswerten. Eine Schlussabstimmung im Plenum wird es voraussichtlich nicht vor Oktober geben. Diese hängt unter anderem von einer Einigung zum Mehrjährigen Finanzrahmen ab. Hier gibt es noch offene Punkte zwischen Parlament und Rat", betont Kadenbach. (Schluss) mb/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493