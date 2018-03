67. Generalversammlung der LGV-Frischgemüse: Innovationen, Onlineshop und Convenience-Schiene führen zum Erfolg

Wien (OTS/LGV-Frischgemüse) - Vergangenen Montag, dem 24. Juni, hielt die LGV-Frischgemüse, Österreichs größter Produzent von Frischgemüse, ihre 67. ordentliche Generalversammlung in Wien Simmering ab. Neben Rechnungsabschluss und Revisionsbericht 2012, Entlastung des Aufsichtsrats und Vorstandes und Neubestellung von insgesamt sieben Aufsichtsratsmitgliedern waren vor allem die Präsentation der aktuellen Geschäftsentwicklung und die Pläne für die laufende Saison Themen des Abends. Mag. Gerald König, LGV-Vorstand, wurde für eine weitere Amtsperiode für die nächsten fünf Jahre wiederbestellt.

Sortenversuche werden vermehrt gefördert

Sowohl Aufsichtsratsvorsitzender Ing. Robert Fitzthum als auch LGV-Alleinvorstand Mag. Gerald König betonten in ihren Reden vor rund 60 Gärtnern, dass Innovation und Diversifizierung die Strategien der Zukunft seien. Bereits in der Vergangenheit wurde stark auf die Premiumlinie gesetzt, die seit ihrer Einführung vor neun Jahren umsatzmäßig um das 13-Fache gewachsen ist und mittlerweile rund ein Fünftel des Gesamtumsatzes der LGV ausmacht. Insgesamt ist der LGV-Umsatz 2012 auf rund 73 Millionen Euro gestiegen, der Absatz ging ebenfalls leicht auf 52.000 Tonnen in die Höhe. Damit konnte das Unternehmen im Jahr nach der EHEC-Krise sowohl wert- als auch mengenmäßig wieder wachsen. Bei der Präsentation der Zahlen fiel vor allem eines auf: Die Ausgaben für Sortenversuche und Qualitätskontrolle sind stark gestiegen. Mit diesen Geldern, dem so genannten Entwicklungsfonds, werden die vielen Sortenversuche finanziert, die die LGV gemeinsam mit den Gärtnern durchführt.

Innovationen und Spezialisierung als Schlüssel zum Erfolg

Der von LGV und Gärtnern gespeiste Fonds minimiere das Risiko bei neuen Produktentwicklungen, so Aufsichtsratsvorsitzender Ing. Fitzthum. Er zeichnete im Anschluss an die Präsentation des Rechnungsabschlusses ein Bild über die Erfolgsstrategie der LGV und verwies auf die enorm gestiegene Produktvielfalt und die immer stärker werdende Premiumlinie. Auch in Zukunft müsse es der LGV gelingen, laufend Produkt- und Sorteninnovationen auf den Markt zu bringen. "Das führt auch verstärkt zu Spezialisierungen unter den Gärtnern", so Fitzthum.

Diversifizierung über verschiedene Vertriebsschienen

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg sei Diversifizierung auf unterschiedlichen Ebenen. Neben der Produktvielfalt müsse auch der Vertrieb auf unterschiedliche Beine gestellt werden. "Wir müssen andere, neue Vertriebsschienen aufbauen", zeigte sich Fitzthum überzeugt. Der gerade gestartete Onlineshop sei eine solche Möglichkeit, und über die Beteiligung der LGV an "Grünzeug & mehr" könne das Unternehmen seine Produktvielfalt direkt Großküchen oder Gastronomiebetrieben anbieten.

Premiumprodukte und Convenience gegen schwierigen Saisonstart

Zu guter Letzt gab LGV-Vorstand Gerald König einen Einblick in die laufende Frischgemüsesaison: "Der Start heuer war aufgrund der Wetterkapriolen schwierig, uns fehlt das Licht und die Sonne". Zum Erfolg des Jahres 2012 soll - abgesehen von den zahlreichen Produktinnovationen - vor allem die neue Convenience-Schiene beitragen. In der gerade fertig gestellten Convenience-Halle in Raasdorf werden ab sofort essfertige Salate verarbeitet, weitere Produkte sind in Planung. Insgesamt ist LGV-Vorstand König für die aktuelle Saison optimistisch. "Ich habe die Hoffnung, dass der Juli stark wird. Die Konsumenten haben noch nicht genug gegrillt, und sie haben Lust auf frisches Gemüse."

Über die LGV-Frischgemüse:

Die LGV-Frischgemüse ist Österreichs größter Frischgemüseproduzent. Das genossenschaftlich organisierte Unternehmen wurde im Jahr 1946 gegründet und vereint mehr als 100 Gärtnerfamilien aus Wien und Niederösterreich. Die LGV-Gemüsegärtner bieten während der heimischen Saison von Februar bis November viele verschiedene frische Gemüsesorten an, von Melanzani über Paradeiser, Paprika und Gurken bis Brokkoli oder Vogerlsalat. Neben Gemüse-Klassikern bauen sie jedes Jahr auch neue Gemüsespezialitäten an, die durch ihre besondere Form oder ihren einzigartigen Geschmack die österreichische Gemüsevielfalt bereichern, unter anderem mehr als ein Dutzend unterschiedliche Paradeisersorten, drei verschiedene Arten von Gurken, Paprika in allen Farben und Formen, 16 verschiedene Chilisorten oder grüne bzw. weiße Melanzani.

