Keuschnigg vor WKÖ-Wirtschaftsparlament: Euro wird nach Ende der Krise besser aufgestellt sein als je zuvor

Schnelle Problembeseitigung nicht möglich: Lösung der Krise erfordert nationale Strukturreformen und neue europäische Spielregeln

Wien (OTS/PWK477) - "Eine schnelle Lösung der Euro-Krise kann es nicht geben, da den betroffenen Staaten schwierige Strukturreformen abverlangt werden und auf europäischer Ebene neue Spielregeln notwendig sind. All das braucht Zeit, um zu wirken. Wenn die in Gang gesetzten Reformen fortgesetzt werden, und dazu gibt es keine Alternative, wird die Zukunft des Euro aber besser sein als je zuvor", betonte Christian Keuschnigg, Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), in seinem Festvortrag vor dem Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) heute, Donnerstag, in Wien.

Keuschnigg wies darauf hin, dass der Euroraum mit vier Krisen konfrontiert sei, die sich gegenseitig verstärken: einer Zahlungsbilanzkrise aufgrund divergierender Wettbewerbsfähigkeit, einer Staatsschuldenkrise mit überhöhten Zinsen und zunehmenden Zweifeln an der Tragfähigkeit der Staatsschuld, einer Bankenkrise sowie einer politischen Krise mit zunehmenden Konflikten wegen wirtschaftlicher Gegensätze.

Hinzu kommt, dass der Euroraum sehr heterogen ist und sich im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit in den vergangenen Jahren noch weiter auseinanderentwickelt hat. Während Deutschland - dank anhaltender Lohnmoderation und Arbeitsmarktreformen - "extrem kompetitiv" wurde, waren Griechenland und andere südliche Länder mit extrem stark steigenden Lohnstückkosten und damit einem weiteren Verlust an Wettbewerbsfähigkeit konfrontiert. Korrekturen über den Wechselkurs, etwa durch die Abwertung nationaler Währungen, sind in der Währungsunion nicht mehr möglich. Andere Möglichkeiten der Anpassung wie Lohnflexibilität, Mobilität der Arbeit oder ein fiskalischer Ausgleich wurden nicht oder viel zu wenig genutzt.

"Jetzt findet eine Angleichung statt, allerding zu extrem hohen Kosten", so Keuschnigg im Hinblick auf die "gewaltige Arbeitslosigkeit" in manchen südlichen Ländern. Die Handelsdefizite in den südlichen Ländern müssten abgebaut werden - durch Produktivitätssteigerungen, aber auch durch eine Anpassung der Preise. Positiv beurteilte Keuschnigg auch die auf EU-Ebene in Gang gesetzten Maßnahmen wie das unbegrenzte Anleihen-Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank zur Verhinderung spekulativer Attacken, den Fiskalpakt und den permanenten Rettungsschirm ESM: "Die Idee ist, dass, wie in der Privatwirtschaft, neue Kredite nur unter strengen Auflagen gegeben werden, also Hilfe im Gegenzug zu Reformen." Letztlich gehe es darum, dass ein Land mit seinen wirtschaftspolitischen Maßnahmen nicht einen Schaden für andere Länder darstellt.

Und, so Keuschnigg: Im Euroraum gelte mehr als in anderen Ländern, dass nur das verteilt werden kann, was vorher erwirtschaftet wurde. "Wer nicht wettbewerbsfähig ist, wird überdurchschnittlich bestraft, wer wettbewerbsfähig ist, überdurchschnittlich belohnt.

Ungeachtet der Herausforderungen, welche die Eurozone bewältigen muss, sieht der IHS-Chef eine positive Entwicklung für die Zeit nach der Krise: "Wenn die Reformen fortgesetzt und Staatsverschuldung und Defizite abgebaut werden, ist das gut für den Euro. Die Euro-Krise hat den betroffenen Staaten gewaltige Opfer abverlangt und hohe Kosten verursacht. Am Ende werden diese Staaten und ihre Chancen auf Wachstum aber besser dastehen als vor der Krise." (SR)

