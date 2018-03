Wr. Landtag - SP-Mörk: Mindestsicherung ist Sprungbrett zurück ins Erwerbsleben, keine soziale Hängematte

"Mindestsicherung ist eine Investition mit Sinn, Herz und Verstand"

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Mindestsicherung ist keine soziale Hängematte, wie die ÖVP behauptet, sondern ein Sprungbrett zurück ins Erwerbsleben", so die Wiener SP-Gemeinderätin Gabriele Mörk am Donnerstag im Wiener Landtag. "Die Unterstützung bei der Integration ins Arbeitsleben steht bei der Mindestsicherung im Mittelpunkt - und die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen greifen: 26 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Step-2-Job-Programm werden wieder ins Erwerbsleben integriert."

In Wien erhielten die Bezieherinnen und Bezieher im Vergleich zur früheren Sozialhilfe 600 Euro mehr im Jahr. Alle Bezieherinnen und Bezieher sind krankenversichert und haben die E-Card statt der "stigmatisierenden Sozialhilfe-Krankenscheine", betonte Mörk.

"Die Mindestsicherung gibt es nur nach genauer Prüfung", so Mörk, und die Leistung könne auch gekürzt werden, jährlich ergingen 28.000 Sperrmeldungen vom Arbeitsmarktservice AMS an das Magistrat.

In Wien beziehen 144.000 Menschen die Mindestsicherung, neun Prozent davon leben ausschließlich von der Mindestsicherung, die 2013 794,91 Euro für Alleinstehende beträgt. Der Mindeststandard für Kinder in Wien ist 214,63 Euro und damit der höchste in Österreich, so Mörk:

"Ziel der Mindestsicherung ist es, dass bedürftige Menschen sie auch beantragen, was in Wien gelingt, während zum Beispiel in Niederösterreich Menschen aus Scham und Angst vor Stigmatisierung die Mindestsicherung nicht in Anspruch nehmen."

Mörk: "Die Qualität einer Gesellschaft misst sich daran, wie mit den Schwächsten umgegangen wird. Die soziale Kluft zu schließen muss unser aller Anliegen sein. Eine Neiddebatte auf dem Rücken der Ärmsten auszutragen, wie von der ÖVP praktiziert, ist unmenschlich. Die Mindestsicherung ist eine kleine Ausgabe für die Stadt, aber eine große Investition in Menschen, eine Investition mit Sinn, Herz und Verstand."

