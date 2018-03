DLA Piper: Dr. Olaf Riss vom Verband österr. Banken und Bankiers ausgezeichnet

Wien (OTS) - DLA Piper Konsulent Priv.-Doz. Dr. Olaf Riss, LL.M. (36) wurde vom Verband österreichischer Banken und Bankiers mit dem Preis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten (ehemals Walther Kastner-Preis) ausgezeichnet. Mit seiner Habilitationsschrift zum Thema "Der einseitige Eigentumsvorbehalt in der Käuferinsolvenz -Synallagmaschutz und Gläubigerprivilegierung bei Vorleistungspflicht" konnte sich Riss den Hauptpreis sichern.

Priv.-Doz. Dr. Riss ist seit April 2013 für DLA Piper tätig. Davor war er viele Jahre als Wissenschaftler am Institut für Zivilrecht der Universität Wien sowie am Institut für Europäisches Schadenersatzrecht der Österreichischen Akademie der Wissenschaften tätig. Seine Arbeiten wurden bereits mehrfach prämiert; auch die österreichische (höchstgerichtliche) Rechtsprechung hat auf seine wissenschaftlichen Publikationen schon einige Male Bezug genommen. Der Preis vom Verband Österreichischer Banken und Bankiers geht auf den österreichischen Juristen, Manager und Kunstfreund Walther Kastner zurück und gilt als die bedeutendste Auszeichnung im Bereich des Banken- und Gesellschaftsrechts.

