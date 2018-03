VP-Stiftner: Stadträtin Frauenberger desavouiert eigenen Bezirksvorsteher

ÖVP für generelles Verbot der Straßenprostitution in der Brunnerstraße in Liesing

Wien (OTS) - In der heutigen Fragestunde schloss Stadträtin Frauenberger ein Verbot der Straßenprostitution in der Brunnerstraße auch in Opposition zum SPÖ-Parteikollegen, dem Liesinger Bezirksvorsteher Bischof, kategorisch aus. "Es ist unverständlich, dass Stadträtin Frauenberger die berechtigten Ängste und Forderungen der dortigen Wohnbevölkerung nicht ernst genug nimmt", so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Liesing, LAbg. Roman Stiftner in der heutigen Sitzung des Wiener Landtags.

"Auf Druck der Bevölkerung und der ÖVP wird nun eine dringend notwendige zeitlichen Beschränkung eingeführt. Für uns war aber stets klar, dass dies nur ein erster Schritt in Richtung eines generellen Verbotes für das angesprochene Gebiet ist. Solche Zustände zu Lasten der Anrainer und Familien sind nicht länger tragbar. Die ÖVP fordert eine Überarbeitung der Pläne der Stadt Wien, die die Straßenprostitution nach Liesing importiert haben", so Stiftner weiter.

"Auch der SPÖ-Bezirksvorsteher Bischof hat sich für ein generelles Verbot der Straßenprostitution in der Brunnerstraße ausgesprochen. Doch seine Genossin Frauenberger ist weiterhin nicht gewillt, für die Liesinger Bevölkerung die notwendigen Schritte zu setzen. Die verantwortliche Stadträtin lässt die gewünschte Sensibilität für die Anliegen der Liesingerinnen und Liesinger komplett vermissen", so Stiftner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at