"Eat the Ball Football EM 2014" auch in St. Pölten

Bohuslav: Bringt weitere Vielfalt in bunte Sportlandschaft Niederösterreichs

St. Pölten (OTS/NLK) - Vom 30. Mai bis 7. Juni findet in Österreich 2014 die "Eat the Ball Football Europameisterschaft 2014" statt. Spielorte der Vorrunde sind Graz und St. Pölten, der Finaltag wird im Wiener Ernst Happel-Stadion über die Bühne gehen. Als Testlauf wird am 27. Juli 2013 in der NV Arena die "Chevrolet Austrian Bowl XXIX" ausgetragen.

"Wir freuen uns im Sport.Land.Niederösterreich auf die Football EM 2014. Diese bei uns noch junge Sportart bringt weitere Vielfalt in unsere bunte Sportlandschaft und wird sicher neue Fans finden. Wir hoffen auf spannende Spiele in der NV Arena und auf viele Gäste, die wiederum schöne Eindrücke aus Niederösterreich mitnehmen", hielt dazu heute, 27. Juni, in St. Pölten Landesrätin Dr. Petra Bohuslav fest.

American Football Bund Österreich (AFBÖ)-Präsident Michael Eschlböck meinte: "Wir freuen uns, nach der WM 2011 mit der EM 2014 wieder Football total nach Österreich zu bringen. Mit den Spielen in Graz, St. Pölten und Wien wollen wir versuchen, vor allem die Jugend weiter für unseren faszinierenden Sport zu begeistern. Bei der EM haben wir - wie schon bei der WM - die Möglichkeit, einem neuen Zielpublikum mit dem Game Day zu zeigen, dass Football weit mehr ist, als nur Action auf dem Spielfeld, es ist ein Tag voll Unterhaltung für die ganze Familie."

In St. Pölten werden die Spiele der Vorrundengruppe mit Titelverteidiger Deutschland sowie den Viert- und Fünftplatzierten des letzten A-Pool-Turniers in Schweden und Finnland gespielt, in Graz bestreiten Vizeeuropameister Frankreich und Österreich, EM-Dritte 2010 sowie der Sieger des B-Pool-Turnieres im Sommer 2013 in Italien die Spiele der Vorrundengruppe B.

Die "Chevrolet Austrian Bowl XXIX" findet am 27. Juli um 20.30 Uhr quasi als "Testlauf" in der NV Arena St. Pölten statt, Tickets dafür sind ab sofort bei Ö-Ticket erhältlich und kosten für Erwachsene ab 17 Euro, für Jugendliche ab 10 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Weiters gibt es ein VIP Ticket um 95 Euro. Der ORF wird das Spiel live auf ORF Sport+ übertragen, alle Infos und Tickets gibt es auf www.austrianbowl.com.

Nähere Informationen: Christoph Seyrl, Telefon 0664/260 00 02, e-mail christoph.seyrl @ football.at.

