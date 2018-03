alltours baut Fernreisenprogramm in der Karibik und Südostasien massiv aus

Der Reiseveranstalter alltours baut sein Angebot in den Fernreisezielen im Winter weiter aus. Eine Reihe von ausgefallenen Rundreisen von zwei bis fünf Tagen, die mit anschließenden Stadt- und Badeurlauben kombiniert werden können, sind neu im Programm. In Thailand sind allein 27 neue Hotels und zwei Rundreisen im Norden neu im Programm. In der Türkei setzt alltours im Winter auf Luxus-Hotels zu günstigen Preisen. Alle angebotenen Anlagen haben mindestens 4 Sterne. Deutlich mehr Hotels der Kategorie 5 Sterne finden sich auch im ausgeweiteten Programm für Ägypten und Tunesien. Um ein Drittel gewachsen ist das Hotelangebot für Mitteleuropa. Statt bisher 280 Anlagen bietet alltours jetzt rund 360 Hotels in Deutschland, Österreich, Italien und zahlreichen anderen mitteleuropäischen Ländern an. Neu im Programm ist Polen.

Insgesamt steigt die Zahl der alltours Hotels, die vier oder mehr Sterne haben von 320 im Vorjahr auf jetzt 520 Hotels. Damit liegen 74% aller Hotelbetten bei alltours in der Kategorie 4 Sterne oder höherwertiger. Das größte Angebot finden Reisende bei alltours in Spanien (350 Hotels), gefolgt von den Fernreisezielen (260), Ägypten (70) und der Türkei (64).

In seiner volumenstärksten Winterdestination Spanien bietet alltours das größte Exklusivangebot, das zum Winter 2013/2014 noch einmal ausgebaut wurde. Hinzugekommen sind u. a. Hotels, die in der vergangenen Saison noch bei anderen deutschen Veranstaltern unter Vertrag waren und bei alltours günstiger angeboten werden.

Von Rafting bis Dschungelbahn - alltours hat die besondere Rundreise

Die Zusammenarbeit mit renommierten Hotelketten wurde sowohl in der Dominikanischen Republik als auch in Mexiko mit der Aufnahme weiterer Hotels ins Winterprogramm gefestigt. Hierzu zählen das Punta Cana Princess (4*) sowie auf Yucatán drei Häuser der Real Resorts Kette in Playa del Carmen: The Royal Playa del Carmen (5*), Gran Porto Real (5*) und Real Playa del Carmen (4*). Mit "Mini Yucatan" (2 Tage) wurde zudem das Rundreisen-Angebot erweitert. Auf Kuba sind in Havanna das beliebte Stadthotel Mercure Sevilla (4*) und in Varadero das Be Live Turquesa (4*) sowie Coralia Playa de Oro (4*) neu hinzugekommen.

Bei den südostasiatischen Zielen haben sich insbesondere im Rundreisenangebot Neuerungen vollzogen. Zum Beispiel mit "Faszinierendes Sri Lanka": Kultur, Rafting, eine Zugfahrt durch das atemberaubende Bergland, Elefanten und viele weitere Highlights erwarten unsere Gäste. Nach Mirissa hat alltours im Süden, der Entwicklungsregion des Landes, nun auch Ranna im Programm. Zu den neuen Hotels zählen das Ranna 212 (4*), das Suriya Luxury Resort (5*) in Waikkal, das Cinnamon Bey (4,5*) in Beruwela und das Tangerine (3,5*) in Kalutara.

In Thailand werden ab dem Winter 2013/2014 zwei Nord-Thailand-Rundreisen (je 3 oder 4-Sterne Option) ab/bis Bangkok angeboten. Im Anschluss können alltours Kunden wählen, ob und wo sie ihren Thailand-Urlaub fortführen möchten.

Insgesamt wurde das Thailand-Programm mit 27 neuen Häusern aufgewertet. Außerdem sind zahlreiche neue Hotel-Partner hinzugewonnen worden. Insbesondere in der Boomregion auf dem deutschen Markt, Khao Lak, wurde die Bettenzahl extrem erhöht. Neu sind die insbesondere bei deutschen Urlaubern sehr beliebten Hotels Bhandari Resort (4*) und Khao Lak Resort (4*). Im Winter 2013/2014 sind erstmals acht Hotels auf Koh Samui im Programm, u. a. das exklusiv nur bei alltours buchbare Aloha Resort (3*) sowie das Baan Chaweng Resort (3,5*) und das Peace Resort (4*), laut HolidayCheck eines der beliebtesten Hotels der Insel. Neu auf Phuket sind die Hotels Swisshotel Phuket (4*) und Novotel Kamala Beach (4*). Neuzugänge in Bangkok sind Tai Pan (3*), Rembrandt (4,5*), Ramada Menam Riverside (4,5*) und Amari Atrium (4*).

Zum Winter 2013/2014 hat alltours auf den Malediven einige Topseller ins Programm aufgenommen, die insbesondere auf dem deutschen Markt sehr bekannt sind. Beispielsweise das Reethi Beach Resort (4*), HolidayCheck-Award-Gewinner, oder das Filitheyo Island Resort (4,5*) bzw. das Eriyadu Island Resort (3,5*). Außerdem neu im Katalog sind das Nika Island Resort (4*) und als Geheimtipp das Gangehi Island Resort (4,5*).

Das Bali-Programm wartet mit einer neu konzipierten Rundreise auf. Auf der 5-tägigen Tour "Faszinierendes Bali" erleben alltours Gäste neben Kultur und Natur u. a. (frei lebende) Delfine, den Mengwi-Tempel, einen inkludierten Inselausflug, Ubud, den Tanah-Lot-Tempel und den Affenwald.

Zudem wurde insbesondere in der aufstrebenden Region Sanur die Anzahl der Betten deutlich erhöht. Neue Hotels sind zum Beispiel das Puri Kelapa (3*), das Swastika (3*), das als erstes Hotel auf Bali von alltours exklusiv angeboten wird, sowie in Tanjung Benoa die beiden Hotels Kind Villa Bintang (3,5*) und Aston Bali (4*).

Mallorca entwickelt sich zum Ganzjahresziel

Mallorca ist längst ein Ganzjahresziel für Urlauber geworden. Dafür sorgen eine perfekte touristische Infrastruktur und das große Sport-, Kultur und Freizeitangebot. Die Zahl der Wintergäste auf Mallorca steigt bei alltours seit Jahren kontinuierlich. Darauf hat sich der Veranstalter mit einem abwechslungsreichen und exklusiven Winterprogramm eingestellt.

alltours rechnet damit, dass nahezu jeder Gast am Ende der Wintersaison ein exklusiv von alltours auf dem deutschen Markt angebotenes Hotel gebucht haben wird. Im kommenden Winter werden fünf der insgesamt zehn allsun Hotels geöffnet sein, so viele wie noch nie. Darunter das Bahia del Este (4,5*), das Orient Beach (4,5*), das Eden Playa (4,5*), das komplett sanierte und modernisierte Illot Park (4,5*) sowie das Pil-Lari Playa (4,5*), direkt an der Playa de Palma. Durch seine Nähe zur Hauptstadt Palma ist es ideal für Urlauber, die Strand und Meer mit städtischem Leben verbinden möchten.

allsun Hotels bieten ihren Gästen neben großzügigem Ambiente und hohen Qualitäts- und Servicestandards vor allem ein abwechslungsreiches Angebot für die aktive Freizeitgestaltung. Aqua-Gymnastik im Hallenbad, Nordic Walking, geführte Radtouren und Sprachkurse sind nur einige von vielen Beispielen. Ebenfalls an der Playa de Palma liegen die neu ins Programm aufgenommenen Hotels Caballero (4*), Java (4*) und Obelsico (4*). Neu ist auch das Hotel Mediterranean Bay (4*) in Arenal sowie das Hotel Marina Luz (4,5*) in Can Pastilla. Neuzugang bei den Romantica Hotels ist die Finca Can Canals (4,5*) in Campos. Exklusiv werden erstmals bei alltours das Hotel Morlans Garden (3*) in Paguera und das Hotel Sant Jordi (3*) an der Playa de Palma angeboten. Immer beliebter wird die Insel auch bei Langzeiturlaubern. Ein achtwöchiger Aufenthalt ist zum Beispiel schon ab 1.289 Euro p. P. im Doppelzimmer und Halbpension in einem 4-Sterne-Hotel möglich.

In der Türkei wird der Hotel-Luxus im Winter erst recht bezahlbar

Neben dem Flughafen Antalya wird alltours ab dem Winter 2013/2014 auch den Flughafen Gazipasa anfliegen, der ca. 45 Kilometer östlich von Alanya liegt. Der Airport wird regelmäßig ab mehreren deutschen Flughäfen von Sun Express bedient. Die Transferzeit vom Flughafen Gazipasa nach Alanya-Stadt beträgt nur ca. 45 Minuten.

Die Türkische Riviera zählt zum zweitwichtigsten Volumenziel im Winter bei alltours. Gäste können hier aus einem Angebot an 64 Hotels wählen. Im 5-Sterne-Segment sind neu hinzugekommen: DeLuxe Hotel Adalya Ocean (Side, im April 2013 eröffnet), Premium DeLuxe Hotel Miracle Resort (Lara), IC Green Palace (Lara-Kundu), Side Crown Serenity (Side-Colakli) und Royal Garden Select (Alanya-Konakli, eröffnet im Mai 2013). In der für Luxushotels bekannten Ferienregion Lara hat alltours zudem das DeLuxe Hotel Ramada Resort Lara (4,5*) sowie das Grandpark Lara (4*) in den Katalog aufgenommen. In der Golfregion Belek bietet alltours mit dem DeLuxe Hotel Alava Donna (5*) und dem Vera Hotel Verde (4,5*) zwei neue Häuser an.

In Ägypten und Tunesien setzt alltours auf starke Hotelmarken

Urlaubsreisen nach Ägypten wird alltours im Winter 2013/2014 günstiger anbieten als im Vorjahr. Gleichzeitig hat alltours eine umfassende Programmerneuerung vorgenommen. Insgesamt sind von den 68 Hotels 20 neu im Katalog. Hierzu zählen aus der 5-Sterne-Kategorie das DeLuxe Hotel Sunrise Select Garden Beach Resort & Spa in Hurghada am hoteleigenen flachabfallenden Sandstrand sowie die beiden Premium DeLuxe Häuser Sunrise Select Crystal Bay (direkt an einer Lagune, hoteleigener Standstrand) und Hotel Hyatt Regency in Sharm el Sheikh. Dieses luxuriöse Hotel liegt oberhalb des privaten Sandstrandes.

Neu im Tunesien-Programm sind sechs der insgesamt 28 Hotels. Beispiele sind u. a. das One Resort Djerba Golf & Spa, ein 4-Sterne Haus in Midoun, und das El Mouradi Palm Marina (5*) in Port El Kantaoui.

Neuzugänge auf Madeira sind die in Funchal gelegenen Hotels Raga (4*), Girassol (4*), Enotel Quinta do Sol (4,5*, adults only) und Madeira Regency Palace (5*). Letzteres ist ein DeLuxe Hotel mit großem Wellnessbereich, das einen fantastischen Panoramablick über den Antlantik bietet. Ebenfalls erstmals bei alltours ist das Aparthotel Cais da Oliveira in Canico.

Komplett renoviert und nun wieder nach Eröffnung im Katalog ist auf Zypern das Hotel St. George. Nun auch im Winter bei alltours buchbar ist das Hotel Atlantica Miramare (4,5*). Ganz neu im Programm ist das sehr exklusive 5-Sterne-Hotel Le Meridien Limassol.

Neu: Winterurlaub in Polen und noch mehr Städtereisen

Der zweite Winterkatalog für Urlaub mit Eigenanreise bietet alltours Kunden eine Reihe von Neuerungen. Insgesamt hat das Programm, mit dem Schwerpunkt Skiurlaub, eine Erweiterung um ca. 30% von 280 Hotels auf rund 360 erfahren. Zudem wurde das Städteprogramm u. a. um Berlin, München, Dresden und Düsseldorf ausgebaut. Als neue Destination ist Polen mit sieben Hotels hinzugekommen.

Wellnessfreunde werden sich über ein erweitertes Angebot an passenden Hotels an der Ostesee freuen. Hierzu zählen u. a. das Hotel Vier Jahreszeiten (4,5*) in Zingst, das Ringhotel Warnemünder Hof (4*), das Hotel Aquamaris Strandresidenz Rügen (4*) in Juliusruh sowie auf Usedom das Parkhotel am Glienberg (4*) im Ostseebad Zinnowitz, das Seetel Romantik Seehotel Ahlbecker Hof (5*) in Ahlbeck und das Seetel Ostseeresidenz Heringsdorf (4*).

Außerdem bieten viele Häuser, beispielsweise das Hotel Vier Jahreszeiten (4,5*) in Starnberg, das Hotel Arabella Brauneck (4*) in Lengries oder das Lindner Sport & Aktiv Hotels Werrapark Heubacher Höhe (4*) in Masserberg besondere Specials zu Weihnachten oder Silvester an.

