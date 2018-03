FPÖ: Martin Graf kandidiert nicht bei der Nationalratswahl

Dritter Nationalratspräsident will Familie und Partei vor geplanter Schmutzkübelkampagne schützen

Wien (OTS) - Der Dritte Nationalratspräsident Martin Graf verzichtet auf eine Kandidatur bei der Nationalratswahl am 29. September 2013. Graf wird damit im Oktober - mit Ablauf dieser Legislaturperiode -nach mehr als 15 Jahren als Abgeordneter und 5 Jahren im Präsidium das Parlament verlassen. Dies gab Graf im Interview mit FPÖ-TV bekannt (http://www.youtube.com/watch?v=iBlImS4dp-M) und bestätigte seinen Entschluss in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Donnerstag vor Beginn der Sondersitzung des Nationalrats.

"Da ich die Auffassung vertrete, dass nicht das Dirty Campaigning des schlechtesten Verteidigungsministers aller Zeiten gegen mich, sondern die Inhalte der FPÖ und unser Bundesparteiobmann HC Strache im Mittelpunkt der Wahlauseinandersetzung stehen sollten, habe ich am Mittwoch den Parteiobmann und die beiden Generalsekretäre informiert, dass ich von einer Kandidatur bei der Nationalratswahl 2013 Abstand nehme", gab Graf bekannt. Hintergrund sind Informationen aus SPÖ-Kreisen, wonach die Gruppe um Norbert Darabos eine Schmutzkübelkampagne gegen die Person des Dritten Nationalratspräsidenten plane.

"Ich möchte und muss mich verstärkt meiner Familie widmen, ich muss mich auch zu meiner persönlichen Rehabilitierung viel stärker den gegen mich laufenden Verfahren vor der Staatsanwaltschaft und den Gerichten widmen und ich muss meine berufliche und zivile Existenz neu ordnen. Dazu brauche ich Zeit, die ich neben einer ordentlichen Abgeordnetentätigkeit nicht aufbringen kann", begründete Graf den Schritt zurück aus der ersten Reihe. Er geht davon aus, dass nun auch die Justiz ihre Arbeit unbeeinflusst erledigen kann und wird. "Obwohl die juristische Suppe in allen Verfahren gegen mich mehr als dünn ist, wurden diese Verfahren von den Medien und den politischen Gegnern gezielt und kampagnenartig gegen mich und meine Gesinnungsgemeinschaft eingesetzt. Von fairen Verfahren kann überhaupt nicht die Rede sein, wenn man sich den Informationsfluss an die Öffentlichkeit, die langen Verfahrensdauern, die ständigen Verfahrensverletzungen und die dauernden Wechsel in der Staatsanwaltschaft ansieht", hält Graf fest.

Den Journalisten präsentierte Graf bei der Bekanntgabe seines Entschlusses eine kurze Bilanz seiner innen- und außenpolitischen sowie publizistischen Aktivitäten, wohl wissend, dass diese auch diesmal keinen Niederschlag in der Berichterstattung finden würden, denn: "Sie haben sich einer rot-grün diktierten Political Correctness unterworfen, die es nicht zulässt, auch mit jenen politischen Repräsentanten fair umzugehen, die sich dem Diktat dieser Political Correctness nicht fügen. Sie haben über mich nur jenes Halbwissen, das der politische Gegner verbreitet, und kein Interesse, es mit Fakten zu ergänzen."

