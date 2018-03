Aktien beim Testsieger kaufen - Objektiv für Einsteiger und Profis

St. Julians (ots) - Jeder Anleger, der auf dem Kapitalmarkt tätig ist, fragt sich hin und wieder ob sein Broker auch leistet, was er verspricht. Die meisten Menschen haben ihr Aktiendepot bei ihrer Hausbank, da dies immer noch der Weg des geringsten Wiederstandes ist. Doch häufig wird dabei blind dem Banker vertraut, der eigentlich nur seine eigenen Produkte verkaufen möchte. Objektivität ist hier oft nicht zu finden und so ist es nur jedem Anleger zu raten sein Aktiendepot einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und dies auf Leistung und Kosten hin zu überprüfen. Kriterien sind dabei neben den jährlichen Kosten vor allen Dingen auch die Kosten pro Trade. Denn diese weichen oft erheblich voneinander ab, sodass gerade bei Anlegern, die mehrere Trades täglich durchführen ein ordentlicher Teil des Gewinns an die Bank geht.

Auf www.aktienkaufen.com findet sich deshalb neben den Depot-Testsiegern eine Online-Broker-Checkliste. Der Ratgeber für den Kauf von Aktien findet auf viele Fragen, die sich beim Wechsel von Aktiendepots stellen, die richtige Antwort. Im großen Test der Aktiendepots werden alle Kosten und Leistungen einander gegenüber gestellt, sodass sich jeder User seinen persönlichen Favoriten heraussuchen kann. Da die jährlichen Kosten vor allem auch von der Anzahl der Trades abhängen, ist es ein besonders innovativer Schritt des Portals einen eigenen Rechner in die Depotvergleiche zu installieren. So kann jeder Anleger je nach durchschnittlichem Ordervolumen und Anzahl der Trades pro Jahr in Sekundenschnelle ausrechnen, welche Kosten bei einem Aktiendepot auf einen zukommen.

Wenn ausgiebig verglichen wird, dann kommt auch schnell der eigentliche Testsieger unter den Online-Brokern ans Tageslicht. Dieses Mal hat es Cortal Consors geschafft in puncto Preis und Leistung das beste Verhältnis zu finden. Die ersten zwölf Monate werden hier zum Beispiel nur 4,90EUR pro Trade berechnet. Dieser unschlagbar günstige Preis ist besonders bei Vieltradern wichtig, da es bei einer extrem hohen Handelsfrequenz zu genauso hohen Kosten kommen kann, die den Anleger hinterher ruinieren könnten.

Der Aktiendepotvergleich ist gleichermaßen für Privatpersonen als auch für Unternehmen interessant. Wer seinen persönlichen Testsieger gefunden hat, der bekommt auch gleich den Link zum wechseln seines Aktiendepots auf http://www.aktienkaufen.com

Rückfragen & Kontakt:

BeyondBits Media Limited

Spinola Road 137

STJ3011 St. Julians

Malta