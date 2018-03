Razborcan: Klares NEIN zur Zulassung von Gigalinern

Monstertrucks belasten SteuerzahlerInnen mit Milliardenkosten

St. Pölten, (OTS/SPI) - Derzeit wird auf europäischer Ebene die grenzüberschreitende Zulassung von Gigalinern verhandelt. Bisher sind die Riesen-LKW mit einer Länge von über 25 Metern und einem Gewicht bis zu 60 Tonnen nur in Teilen Skandinaviens und den Niederlanden zugelassen. Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, so sollen künftig die Gigaliner auch Grenzen passieren dürfen.

"Aus der Sicht Österreichs kann es dafür nur ein glasklares NEIN geben. Die Einführung der Monstertrucks würde die österreichischen SteuerzahlerInnen mit rund 5,4 Milliarden Euro an Mehrkosten für Investitionen in Autobahnen, Schnellstraßen, Tunnels sowie Brückenverstärkungen belasten. Zudem würde die Zulassung von Gigalinern zu einer massiven Zunahme des Schwerverkehrs auf der Straße und damit auch zu mehr Unfällen mit Verletzten oder Toten führen. Das Risiko für Pkw-Fahrer, bei einem Unfall mit einem 60-Tonnen-Lkw getötet zu werden, ist viermal so hoch wie bei einer Kollision mit einem 40-Tonner. Das Überholen dauert für PKW-Lenker länger und wird gefährlicher", so der Verkehrssprecher der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Gerhard Razborcan.

"Statt immer größerer Schwerfahrzeuge brauchen wir eine Investitionsoffensive für einen umweltfreundlichen Verkehr und damit für Umweltschutz, Klimaschutz, Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staus und Abgasen sowie mehr Verkehrssicherheit. Besonders Österreich ist hier in den letzten Jahren mit Milliardeninvestitionen in die umweltfreundliche Bahn europaweit sicher beispielgebend, in vielen anderen EU-Mitgliedsländern gibt es hier noch viel aufzuholen", so Razborcan.

