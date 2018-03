Nationalstiftung investiert für 2013 insgesamt 91,81 Millionen Euro in österreichische Forschung und Innovation

Wien (OTS) - Die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung hat für das Jahr 2013 zusätzlich 8,5 Millionen Euro an österreichische Forschungsförderinstitutionen vorgesehen.

Zusätzlich zu den am 18. Dezember 2012 und 19. März 2013 vergebenen Mitteln in Höhe von 83,31 Millionen Euro hat die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung in ihrer gestrigen Sitzung auf Grundlage einer Empfehlung des Forschungsrates weitere 8,5 Millionen Euro für die österreichische Forschung und Innovation im Jahr 2013 vergeben. Die Vergabe erfolgte aufgrund der zur Verfügung stehenden Stiftungsmittel kompetitiv.

Mit den bereit gestellten Stiftungsmitteln werden nachhaltige, interdisziplinäre Initiativen mit hoher Qualität und Exzellenz unterstützt.

Das Vorhaben des FWF richtet sich auf die Unterstützung von Frauen, jungen WissenschaftlerInnen und die Internationalisierung im österreichischen Wissenschaftssystem durch ein innovatives Governance Modell, das Aktivitäten von Bund und Bundesländern unbürokratisch und effizient integriert. Damit sollen insbesondere Frauen und jungen Talenten Karriereoptionen eröffnet und ein Beitrag geleistet werden zum Ausbau exzellenter Forschung und ihrer internationalen Konkurrenzfähigkeit im Hinblick auf eine Stärkung des Wissenschaftsstandorts Österreich. Das Humankapital ist der entscheidende Faktor jedes Innovationssystems.

Die auf Forschungspartnerschaften ausgerichtete Initiative der FFG ist auf die Doktoratsausbildung an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fokussiert. Sie ist eingebettet in ein übergreifendes Konzept, das auf den systematischen Ausbau von Forschungs- und Lehrkapazitäten in Themenfeldern mit hoher strategischer Relevanz für die österreichische Industrie und Innovationspolitik abzielt. In einem ersten Schritt werden dabei industrienahe Dissertationen gefördert. Zielgruppe sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, für die die Einstellung von Forschungspersonal mit Doktoratsabschluss eine relevante Hürde darstellt.

Die aws-Initiative "First" soll über mehrere Jahre (junge) Menschen während ihrer Ausbildung in Richtung "UnternehmerIn" unterstützen. Nicht punktuelle Maßnahmen, sondern die konsequente Umsetzung der gesamten Initiative soll nachhaltig zur Erhöhung der Gründungen von technologieorientierten innovativen Unternehmen beitragen. Die aws-Initiative "First" soll langfristig zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich beitragen, da potientielle GründerInnen über die einzelnen Maßnahmen bereits in sehr frühen Lebensphasen erreicht werden können.

888 Millionen Euro seit 2004

Seit dem Jahr 2004 hat die Nationalstiftung FTE ein Finanzierungsvolumen in Höhe von etwa 888 Millionen Euro für Förderungsmaßnahmen der Forschung, Technologie und Entwicklung in Österreich bereit gestellt. Das ist ein beträchtliches Finanzierungsvolumen für die österreichische Forschungsförderung.

