FP-Jung zu Prostitution: Stadträtin gegen Bezirksvorsteher

Das ist Brutalität!

Wien (OTS/fpd) - Auf die Anfrage von Wiens FPÖ-Landtagsabgeordneten Mag. Wolfgang Jung zur Beseitigung der untragbaren Zustände um die Straßenprostitution in der Brünner Straße, erklärte die von den Grünen getriebene SPÖ-Stadträtin Frauenberger in scharfem Gegensatz zum Bezirksvorsteher Bischof und der Bezirksvertretung (einschließlich SPÖ-Fraktion), dass das bestehende Gesetz gut wäre und sie auch die Interessen der Prostituierten berücksichtigen müsse. Die Liesinger SPÖ-Abgeordneten Ludwig, Faymann und Deutsch stellten sich ebenfalls gegen die Bürgerinteressen. "Der Bezirk wird es ihnen danken. Wir Freiheitlichen sehen die von uns erkämpfte Einschränkung der 'Standzeiten' nur als ersten Schritt und werden daher auch am Thema bleiben. Wir vertreten die Bürger und nicht die Prostituierten, geschweige denn ihre Zuhälter und Freier", hält Jung abschließend fest. (Schluss) hn

