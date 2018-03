BZÖ-Trodt-Limpl/Korak fordern: Zwei Monate Gratis-Strom bei Kärntner Hochwasserhilfe!

Klagenfurt (OTS) - Unterstützung in Form von "zwei Monaten Gratis-Strom" für die vom Hochwasser im Juni 2013 betroffenen Anrainer bietet Österreichs führendes Stromunterunternehmen Verbund jetzt seinen Kunden an. "Dies gilt auch rückwirkend für Menschen in Lavamünd, die vom Jahrhunderthochwasser im November 2012 heimgesucht wurden. Das wurde auch seitens des Stromanbieters so bestätigt. Nur die Wenigsten wurden aber in Lavamünd über diese Unterstützung informiert, auch beziehen viele ihren Strom gar nicht vom Verbund, sondern von der Kelag oder anderen Anbietern", machen BZÖ-LAbg. Mag. Johanna Trodt-Limpl und BZÖ-LAbg. Wilhelm Korak heute aufmerksam.

Trodt-Limpl und Korak fordern daher die Kelag und andere Stromanbieter auf, es dem Verbund gleich zu tun und den geschädigten Kunden ein Hilfsangebot schriftlich zu unterbreiten. "Wichtig ist das den Betroffen nachträglich geholfen wird. Jeder Betroffen in Lavamünd, hat garantiert durch das Hochwasser weit mehr Strom verbraucht als normalerweise. Wir sprechen hier von Mehrkosten auf Grund einer Katastrophe und damit jetzt ein Geschäft zu machen, wäre nicht korrekt", sagt Korak, der weiß, dass viele in Lavamünd gerade jetzt mit den Folgekosten zu kämpfen haben.

"Die Verbundkunden wollen wir darauf hinweisen, dass diese noch bis Ende Juli via Email an service @ verbund.at , per Post an die Verbund AG oder über die kostenfreie Serviceline 0800/210210 an den Verbund wenden können.", so die Sprecherin der BZÖ-IG abschließend.

