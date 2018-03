26. Wiener Landtag (1)

Fragestunde

Wien (OTS) - Der 26. Wiener Landtag begann um 9.00 Uhr mit der Fragestunde.

Das Hochwasser im Juni zum Anlass stellte LAbg Mag.a Sybille Straubinger (SPÖ) die erste Anfrage an StRin Mag.a Ulli Sima (SPÖ) über gesetzte und zukünftige Hochwasserschutzmaßnahmen. Sima erklärte, es hätte in den letzten Jahren viele Maßnahmen gegeben. Den Ausgang nahm ein Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahre 1969 zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in Wien. Unter den vielen Maßnahmen seien etwa das Entlastungsgerinne neue Donau, die Dammverstärkung des Marchfeldschutzdammes, der Bau des Donaugrabens bis Langenzersdorf und als Herzstück der Bau der Donauinsel. Hätte man etwa den Marchfeldschutzdamm nicht erhöht, wäre man mit dem Hochwasser im Juni nicht zurande gekommen. Wien habe viele Projekte, auch mit Co-Finanzierung des Bundes, durchgeführt. Umgesetzt würden momentan noch Verbesserungen am Alberner Hafen, dann sei der Hochwasserschutz vorläufig abgeschlossen. Zu den Betrieben der Coppa Cagrana, die vom Hochwasser nicht verschont geblieben seien, erklärte Sima, dass diese sich in einem ausgewiesenen Hochwassergebiet befänden. Dies sei auch im Pachtvertrag angeführt. Zudem seien die Betreiber nicht vom Hochwasser überrascht worden, sondern im Vorfeld informiert worden, dass ein Hochwasser zu erwarten sei.

In Bezug auf den "Ansturm auf Ambulanzen" fragte LAbg Dr. Wolfgang Aigner (Klubungebundener Mandatar) StRin Mag.a Sonja Wehsely (SPÖ), ob Handlungsbedarf bei nicht notwendiger Inanspruchnahme der Spitalsambulanzen bestünde. Wehsely erklärte, es sei Verpflichtung und richtig, dass PatientInnen in Notfällen nicht abgewiesen werden dürften. Sie gehe aber davon aus, dass ein Großteil der PatientInnen in den Abend-, Nachtstunden und an Wochenenden in die Ambulanz käme, da kein anderer Arzt aus dem niedergelassenen Bereich zur Verfügung stünde. So müssten und würden Strukturen erarbeitet, die die Möglichkeit zur Versorgung im niedergelassenen Bereich schaffen sollten. Die Einführung einer Ambulanzgebühr lehne sie nach wie vor ab. Dieses Experiment hätte es unter FPÖ/ÖVP bereits gegeben und sei auch wieder abgeschafft worden. Es würde sozial schwache Menschen benachteiligen und hätte Lenkungseffekt. Das Erstversorgungszentrum in Hietzing gebe es seit einem Jahr, dies hätte positive Auswirkungen. Fachambulanzen würden entlastet, PatientInnen könnten bis zu 48 Stunden bleiben, so müsse ein Großteil nicht stationär aufgenommen werden. Dies bedeute aber nicht, dass nun weniger PatientInnen kämen, die eigentlich keinen Spitalshintergrund bräuchten.

Die dritte Frage stellte LAbg Dipl.-Ing. Roman Stiftner (ÖVP) an StRin Sandra Frauenberger (SPÖ). Diese hatte das Prostitutionsgesetz sowie die Straßenprostitution in Liesing zum Inhalt. Die Stadträtin betonte, dass ein Totalverbot der Straßenprostitution nicht vorgesehen sei. Diese würde lediglich dazu führen, dass Frauen in die Illegalität gedrängt, aber Straßenprostitution dennoch stattfinden würde. Das Gesetz solle zum einen die AnrainerInnen entlasten, sei aber zum anderen auch um die Sicherheit der Frauen bemüht. In Wohngebieten sei Straßenprostitution verboten, auch in Liesing. Die Brunner Straße sei kein Wohngebiet, aber auf Ansinnen des Bezirkes und der angrenzenden Wohngebiete werde nun die Straßenprostitution erst ab 22 Uhr erlaubt sein. Frauenberger betonte, dass es sich bei dieser sensiblen Materie weniger um eine politische Debatte handle als um moralische Vorstellungen. Das letzte Glied der Kette seien nicht die Freier, sondern die Frauen selbst. Sie kenne kein kleines Mädchen, dessen Traumberuf Prostituierte sei. Oft hätten diese keine andere Wahl. (forts.) tai/hul

