Erste Hilfe für den Führerschein billiger

Ab sofort erhalten Sie die Erste-Hilfe-Kurse für den Führerschein zum ermäßigten Sommertarif von 40 Euro. Die Aktion gilt im Juli und August bei den Johannitern in Wien.

Wien (OTS) - Führerscheinanwärter aufgepasst! Wer in den Sommerferien den Führerschein erlangen will, sollte rechtzeitig einen Erste-Hilfe-Kurs in den klimatisierten Kursräumen der Johanniter buchen: In den Sommermonaten bieten die Johanniter in Wien den Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein zum Aktionspreis von 40,00 Euro pro Person (statt 55,00 Euro). Die Aktion gilt von 1. Juli bis 31. August 2013 für alle 6-stündigen Erste-Hilfe-Kurse in Wien. Termine und Anmeldung unter www.johanniter.at oder telefonisch unter 4702016. Um am Unfallort lebensrettende Sofortmaßnahmen leisten zu können, ist der sechsstündige Erste-Hilfe-Kurs für den Erwerb des Führerscheins für die Klassen A, B, C, F vorgeschrieben. Für den Führerschein Klasse D und E ist eine 16-stündige Erste-Hilfe-Ausbildung nötig.

Termine und Anmeldung unter:

www.johanniter.at oder T+43 1 470 20 16

Fotodownload:

http://www.johanniter.at/fotodownload/aktuell/

