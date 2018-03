agpro: Einsatz für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz

Die austrian gay professionals haben einen neuen Vorstand gewählt. Vorrangiges Ziel bleibt das Engagement für die Akzeptanz Schwuler am Arbeitsplatz.

Wien (OTS) - Neuer Vorstand, gleiches Ziel: Die agpro, das Netzwerk schwuler Unternehmer, Fach- und Führungskräfte, setzen sich auch mit ihrer neuen Führung dafür ein, dass Homosexualität nicht zu gesellschaftlichen, beruflichen oder politischen Nachteilen führt. Präsident Markus Knopp wurde in seiner Funktion bestätigt und erklärt: "Ein Fünftel aller Homosexuellen wird im Job diskriminiert. Uns geht es darum, den zentralen Mehrwert von Akzeptanz aufzuzeigen:

Fühlen sich die Mitarbeitenden in einem Unternehmen akzeptiert, profitiert das gesamte Unternehmen. Denn zufriedene Mitarbeiter bringen volle Leistung."

Neben Markus Knopp stehen Andreas Hiermayer, Gernot Sauer, Georg Petz und Christian Trattner dem Netzwerk vor. Sie setzen sich wie alle anderen Mitglieder der austrian gay professionals dafür ein, Schwulen das Outing am Arbeitsplatz zu erleichtern, Unternehmen für die Problematik von Vorurteilen in der Belegschaft oder auch bei Führungspersonen zu sensibilisieren und die Akzeptanz Schwuler im beruflichen Umfeld zu erhöhen. Unterstützung erhält das seit 15 Jahren bestehende Netzwerk durch treue Begleiter und Sponsoren, darunter die Wirtschaftskammer Wien, Almdudler, IBM, Bank Austria, Wiener Städtische, Baxter, BMASK, Wirtschaftsagentur Wien, Bundeskanzleramt, BMWFJ, Arbeiterkammer Wien und die Firma Simacek.

Die agpro setzen gesellschaftspolitische Zeichen, etwa durch die Vergabe des schwul-lesbischen Preises meritus. Er ist die erste österreichische Auszeichnung für Organisationen, die sich vorbildlich in der Diversity-Dimension "sexuelle Orientierung" engagieren. Weiters schreiben sie den agpro-Förderpreis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten zur Homosexualität in Wirtschaft, Recht und Gesellschaft aus. Für die Mitglieder bietet das Netzwerk eine Plattform zum Erfahrungsaustausch, wirtschaftliche Kooperationen und unterstützt sie in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung. Bei von den agpro organisierten Promi-Talks nehmen Führungskräfte aus Politik oder Wirtschaft Stellung zur Problematik von Vorurteilen aufgrund sexueller Orientierung.

Über die agpro:

agpro - austrian gay professionals - ist das Netzwerk schwuler und bisexueller Unternehmer, Fach- & Führungskräfte. Es wurde gegründet, um die Akzeptanz und Gleichstellung gleichgeschlechtlich liebender Menschen speziell im beruflichen Umfeld zu erhöhen. Die agpro existiert seit 1998 und ist überparteilich, aber politisch engagiert.

Rückfragen & Kontakt:

Peter Richter

Tel.: 0699/17631631, info @ agpro.at