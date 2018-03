Kast: Forderungen der Jungbauern werden in neuer GAP erfüllt

Einigung zur GAP-Reform bringt stärkere Unterstützung für Junglandwirte

Wien (OTS) - Die Landwirtschaftsminister der EU-Mitgliedstaaten haben sich gestern in Luxemburg über die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik für die nächsten sieben Jahre bis 2020 geeinigt. Erstmals hatte auch das Europäische Parlament zu diesem Thema ein Mitspracherecht und segnete die Einigung ab. Gespannt war die Österreichische Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend, die über 45.000 junge Bäuerinnen und Bauern in Österreich vertritt, darauf, ob der immer wieder angedachte Junglandwirtebonus umgesetzt wird. Mit der gestrigen Einigung herrscht nun Klarheit: Für junge Hofübernehmer mit einem Alter von höchstens 40 Jahren (im Jahr der Antragsstellung) wird es in der nächsten Förderperiode als wichtigen Impuls eine zusätzliche Top-up-Zahlung von 25% des durchschnittlichen Prämienbetrages für die Dauer von maximal fünf Jahren geben.

Durch die Unterstützung von Junglandwirten werden Zukunftsaktien gezeichnet

Mit dieser Einigung zeigt sich Stefan Kast, Bundesobmann der Jungbauern, sichtlich zufrieden: "Wir haben uns bereits vor einem Jahr für diese Maßnahme stark gemacht und dafür im Europäischen Rat der Junglandwirte (CEJA) Allianzen geschmiedet. Der Erfolg gibt unserem dafür gezeigten Einsatz Recht. Durch die Unterstützung von jungen Landwirten werden Zukunftsaktien gezeichnet. Die Gemeinsame Agrarpolitik hat mit dieser Maßnahme den richtigen Weg eingeschlagen", so Kast. Er bedankt sich vor allem bei Europa-Parlamentarierin Elisabeth Köstinger, die sich vorbildlich für die junge Landwirtschaft eingesetzt habe. "Sie hat unsere Forderungen in die entscheidenden Gremien eingebracht, so hat sie zu diesem Erfolg maßgeblich beigetragen", betont Kast.

Jungbauern brauchen Planungssicherheit

Trotzdem sieht Kast den Diskussionsprozess noch lange nicht am Ziel: "Jetzt heißt es, die Ausarbeitung der nationalen Förderprogramme rasch voranzutreiben. Vor allem die heimischen Jungbäuerinnen und Jungbauern brauchen Planungssicherheit. Viele möchten investieren, den Betrieb vergrößern oder weiterentwickeln, da dürfen wir nicht zu lange warten", unterstreicht Kast. Die wichtigsten Anliegen im Bereich des nationalen Förderprogramms sind erhöhte Fördersätze für Junglandwirte in der Investitionsförderung, niedrigere AIK-Zinssätze sowie ein Bildungsgutschein für Hofübernehmer im Zuge der Betriebsübergabe.

Die Österreichische Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend vertritt über 45.000 junge Bäuerinnen und Bauern im ländlichen Raum und nimmt eine Gestaltungsfunktion im Bereich der heimischen Agrarpolitik ein. Mit zahlreichen Aktivitäten, sowohl intern als auch öffentlichkeitswirksam nach außen hin, versucht sie, die Entwicklung der heimischen Landwirtschaft positiv zu beeinflussen und zu einer kontinuierlichen Verbesserung des Images beizutragen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischen Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend

Ing. Mag. David Süß

Brucknerstraße 6/3, A-1040 Wien

Tel.: +43 1 505 81 73-23, E-Mail: d.suess @ bauernbund.at, www.jungbauern.at