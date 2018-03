Rübig: EU macht ab Montag Internetsurfen im Ausland 35% billiger

1. Juli: Mobilfunkanbieter müssen Roaming-Tarife für Telefonieren, SMS und Internet-Surfen innerhalb EU senken

Brüssel, 27. Juni 2013 (OTS) "Am Montag macht die EU das Handytelefonieren im EU-Ausland nochmals billiger. Die teilweise horrenden Preisunterschiede zwischen Inlands- und EU-Auslandskommunikation widersprechen dem Gedanken des EU-Binnenmarkts und müssen schrittweise abgeschafft werden", so der Telekomsprecher der ÖVP im EU-Parlament, Paul Rübig. Am 1. Juli tritt eine neue Stufe der EU-Roaming-Regelung in Kraft, die Rübig mitverhandelt hat. "Den Missbrauchstarifen geht es an den Kragen. Beim mobilem Internet-Surfen im EU-Ausland werden die Preisobergrenzen sogar um 35 Prozent gesenkt", so der ÖVP-Abgeordnete. ****

Ab dem 1. Juli sinken die Obergrenzen für ausgehende Telefonate im EU-Ausland von 29 auf maximal 24 Cent (ohne Mehrwertsteuer). Für den Datentransfer sinkt die Obergrenze von 70 auf maximal 45 Cent pro Megabyte, SMS von 9 auf 8 Cent. Auch das passive Erhalten von Anrufen sinkt von 8 auf 7 Cent. Rübig legt Wert darauf, dass es nicht Aufgabe der Politik sei, Preise zu regulieren, sondern "Mißbrauchstarife abgestellt werden und der EU-Binnenmarkt verwirklicht werden muss", so der Europaparlamentarier.

Für September erwartet Rübig mit Spannung den neuen Gesetzesvorschlag der EU-Digitalkommissarin Neelie Kroes zur generellen Abschaffung von Roaming-Gebühren. "Ich begrüße diese Idee sehr. Dieser Schritt wird den Sinn des EU-Binnenmarktes für jede Bürgerin und jeden Bürger verständlich und erfahrbar machen", so Rübig abschließend.

